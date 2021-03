Le sénateur LR Guillaume Chevrollier appelle à la création de nouveaux centres de vaccination en Mayenne

Le gouvernement donne un nouveau coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Tous les patients de plus de 70 ans pourront être vaccinés à partir de samedi. Jusque-là seules les personnes âgées de plus de 75 ans et celles de plus de 50 ans, atteintes de comorbidités, pouvaient recevoir une injection contre la covid-19. Les enseignants, eux, pourront avoir accès au remède en avril. Il faut que ça aille encore plus vite réclament une cinquantaine de parlementaires qui ont adressé une lettre au Premier ministre Jean Castex.

Le sénateur de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, co-signataire du courrier, appelle notamment à la création de nouveaux centres de vaccination dans notre département : "c'est pour donner la possibilité à des personnes, dans le milieu rural, d'être à proximité d'un centre. Chez nous, la couverture est plus importante que dans d'autres territoires. Je salue la proposition de vaccinodromes. Evidemment, il faut accentuer la campagne, accompagner une montée en puissance. Des Mayennais sont obligés d'aller dans d'autres départements".

35 vaccinodromes vont être déployés un peu partout en France, dès le mois d'avril. Pour l'instant, ça n'est pas prévu en Mayenne, mais notre département se tient prêt pour accélérer le nombre de doses injectées. Objectif : 6.000 habitants vaccinés par semaine.

8 centres de vaccination sont opérationnels en Mayenne : Laval, Château-Gontier, Mayenne, Evron, Craon, Meslay-du-Maine, Villaines-la-Juhel et Ernée.