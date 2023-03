Le service de cardiologie de l'hôpital de Laval se modernise

Le service de cardiologie du centre hospitalier de Laval a inauguré ce jeudi 9 mars 2023 sa nouvelle unité d'exploration fonctionnelle. Désormais, les patients et les soignants ont un espace unique pour tous les examens cardiaques au 3e étage de l'hôpital. Plus besoin de courir entre plusieurs étages, les échographies, les épreuves d'efforts et tous les autres examens sont réalisés au même étage.

"On est en mesure d'accueillir des internes"

Trois salles sont dédiées aux examens, même un accueil spécifique. Cette nouveauté permet au centre hospitalier de Laval d'être plus attractif, explique le docteur Tahar Lazizi chef du service de cardiologie. "Si vous avez un service où il n'y a pas d'exploration fonctionnelle cardio-vasculaire et bien, les jeunes internes, pour qu'ils apprennent la technique, ils ne viendront pas chez nous. Ça, c'est logique. Donc, ils vont aller dans les services où ils peuvent pratiquer des explorations. Et donc là, avec cette unité qui est dédiée à l'exploration fonctionnelle cardio-vasculaire, on est en mesure d'accueillir des internes pour les accompagner dans leur apprentissage ou des nouveaux. On leur offre un outil. Donc si on n'a pas d'outil de travail, on ne veut pas travailler."