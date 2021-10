Le service de pneumologie de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu va fermer pour une durée indéterminée

À partir du 4 novembre, il n'y aura plus de service de pneumologie au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu en Isère. Il n'y a plus suffisamment de médecins pour maintenir un service dédié, les patients seront pris en charge en médecine interne ou dans d'autres hôpitaux.

C'est un coup dur pour le centre hospitalier Pierre Oudot (CHPO) de Bourgoin-Jallieu. Faute de médecins, il est contraint de fermer son service de pneumologie qui suit une quarantaine de patients à partir du 4 novembre 2021, sans savoir quand il pourra rouvrir. Plusieurs praticiens quittent l'hôpital du Nord-Isère, des départs "plus ou moins prévus" selon Laurence Bernard, la directrice du Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné, dont fait partie le CHPO.

Laurence Bernard est directrice du GHND © Radio France - Benjamin Bourgine

Soignés dans des hôpitaux plus éloignés

Début novembre, il n'y aura "plus qu'un équivalent temps plein de spécialiste dans l'équipe de pneumologie." L'hôpital met donc en place une nouvelle organisation pour accueillir les patients qui arrivaient jusqu'ici en pneumologie, ils seront hospitalisés "dans des services d'hospitalisation conventionnelle, ça peut par exemple être le service de médecine interne où le pneumologue que nous conservons ira voir ses patients" explique Laurence Bernard. La plupart de ces malades "ne sont pas des patients qui sont exclusivement à pathologie pneumologique" il s'agit "souvent des patients polypathologiques et qui relèvent bien souvent d'une prise en charge globale, avec un avis de spécialité en pneumologie."

Leur annoncer qu'ils vont devoir être pris en charge ailleurs, c'est toujours un grand choc pour eux

Certains patients sont suivis au CHPO depuis plus de cinq ans. "Ce sont des patients qui avaient pris leurs habitudes à l'hôpital de Bourgoin et qui avaient malheureusement sur les dernières années vu beaucoup les praticiens changer" explique Emeric Chatelain, assistant spécialiste en pneumologie. "Leur annoncer qu'ils vont devoir être pris en charge ailleurs, c'est toujours un grand choc pour eux."

Pas de date de réouverture du service

Face à cette situation, l'hôpital fait le maximum pour "qu'il n'y ait pas d'espacement des cures de chimiothérapie et pas de patients qui se retrouvent sans traitement oncologique parce que ce sont des maladies qui peuvent reprogresser assez rapidement" explique Emeric Chatelain. Les malades toujours pris en charge à Bourgoin-Jallieu vont progressivement devoir se tourner vers les hospices civiles et le centre Léon Bérard de Lyon, spécialisé dans la lutte contre le cancer. L'hôpital Les Portes Sud à Vénissieux, le Médipôle de Lyon-Villeurbanne mais aussi les hôpitaux de Vienne, Chambéry et Grenoble doivent aussi accueillir des malades nord-isérois.

Des nouveaux patients réorientés en amont

Pour anticiper cette situation, le CHPO n'a plus pris en charge de nouveaux patients dans le service de pneumologie depuis plusieurs mois. Ils ont eux aussi été orientés vers les services spécialisés lyonnais. L'objectif de la direction est de reconstruire une équipe de pneumologie rapidement, mais elle ne peut pas s'avancer sur une date de réouverture du service. "On a cherché avec les hospices de Lyon à recruter mais cette discipline souffre d'une démographie médicale extrêmement difficile, les compétences sont rares" complète Laurence Bernard. Malgré leur tentative commune, ni le CHPO ni l'établissement lyonnais n'ont "pu identifier à très court terme de solution." Même chez les médecins intérimaires, très coûteux pour les hôpitaux, le CHPO n'a pas trouvé de candidats.

