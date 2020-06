Le service de psychiatrie s'explique sur la fermeture provisoire du CMP pour enfants de Château-Gontier

Trois psychiatres partagent leur temps sur plusieurs sites dans le département dont le CMP de Château-Gontier-sur-Mayenne. Trois psys pour 2.000 enfants et ados dont il faut s'occuper. Insuffisant estime le directeur de l'hôpital de Laval dans un courrier : "Cet effectif ne permet pas d'organiser toutes les consultations médicales nécessaires et de superviser des soins de qualité", écrit André-Gwenaël Pors.

La cheffe du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent s'explique pour France Bleu Mayenne sur la fermeture provisoire de ce CMP où 130 jeunes personnes sont suivis.

Une décision regrettable mais qui peut se comprendre estime le docteur Nathalie Hulot : "nous avons les locaux, nous avons le personnel para-médico mais dans un CMP c'est une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un médecin. Et il arrive un moment où il y a une telle pénurie, un tel saupoudrage de temps médical qu'on ne peut plus se déployer encore plus. C'est difficile d'estimer le nombre de psys qu'il nous faudrait. Clairement, si un jeune médecin arrive chez nous et si on lui demande de faire le même travail que nous, il va partir en courant. Oui, disons qu'il faudrait que plusieurs médecins arrivent pour que ça devienne supportable".

130 enfants et ados pris en charge à Château-Gontier-sur-Mayenne, le docteur Nathalie Hulot pourra continuer à en suivre un peu moins de la moitié dit-elle : "je continuerai à superviser les situations des enfants que je connais, une soixantaine. Je propose qu'ils viennent à Laval et recevront des soins identiques. Pour les autres, que je ne connais pas, car je déléguais, je ne peux pas en prendre la responsabilité. Il va falloir trouver pour ces enfants une solution alternative".

70 enfants et ados du Sud-Mayenne devront donc être suivis dans une structure psychiatrique d'un autre département, en Maine-et-Loire par exemple, ou alors trouver une solution dans le secteur libéral. Pour l'instant, aucune date de réouverture du CMP de Château-Gontier-sur-Mayenne n'est prévue.