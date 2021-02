Le service de réanimation de l'hôpital de Niort déjà proche de la saturation

Avant même l'arrivée d'une probable troisième vague, le centre hospitalier de Niort vient de procéder à la réorganisation de ses services, afin de gérer au mieux un nouvel afflux de malades du Covid. Les décisions sont douloureuses mais inévitables : la direction vient de réduire des deux tiers sa capacité chirurgicale avec la fermeture de huit blocs opératoires sur douze.

"Les opérations non essentielles sont déprogrammées. Nous ne gérons plus que les urgences et la cancérologie. Cela permet de redéployer du personnel et du matériel pour la prise en charge de patients Covid car la situation reste tendue chez nous avec 15 malades qui occupent des lits conventionnels et 8 patients en réanimation - sur douze lits disponibles -" explique le docteur Farnam Faranpour, chef du pôle "urgences et réanimation" (également président de la commission médicale d’établissement) de l'hôpital.

La situation reste délicate dans les Deux-Sèvres avec un taux d'incidence de 180 pour 100.000 habitants, au dessus que la moyenne régionale. Un travail de coordination pourrait être prochainement mené avec les autres établissements de santé du département (notamment les cliniques) pour gérer au mieux un nouvel afflux de patients. Le transfert de patients vers des hôpitaux de la région (Poitiers, Saintes, La Rochelle) est enfin un ultime recours en cas d'aggravation de la situation.