Le service des urgences de l'hôpital d'Argentan à nouveau fermé ce mercredi

"Le problème aurait même pu intervenir depuis longtemps "explique Stéphane Péan le directeur de l'hôpital Fernand Léger d'Argentan, mais avec ses équipes et aussi l'appui d'autres établissements comme l'hôpital d'Alençon, ils ont tant bien que mal réussir à colmater les effectifs et assurer les accueils.

ⓘ Publicité

Service des urgences de l'hôpital d'Argentan © Radio France - Carole LOUIS

La réalité ce sont 5 médecins disponibles aux urgences là où il en faudrait 11

Stéphane Péan dresse un constat amer. Nous disposons aujourd'hui de cinq médecins (équivalent temps plein) là où il en faudrait onze. Avec les arrêts maladie ou maternité , ajoutés aux manque d'urgentistes remplaçants, impossible de maintenir le service ouvert . D'autant explique t'il que les médecins de l'hôpital travaillent déjà au delà de leurs obligations de temps de travail. Une prise de risque trop importante pour eux et les patients.

La loi Rist a pour objectif de "rétablir un équilibre" de rémunérations des médecins remplaçants au travers un encadrement des tarifs: pas plus de 1390€ brut par garde de 24 heures contre un salaire devenu parfois beaucoup plus élevé, jusqu'à 4000 ou même 6000€ selon certains témoignages. D'où un boycott de certains urgentistes remplaçants.

"Une situation forcément préoccupante qui mérite que l'on mette en place une véritable stratégie globale adaptée au territoire

Le maire d'Argentan et président du Conseil de Surveillance de l'hôpital, Fréderic Léveillé, se réjouit d'une loi Rist qui permet d'éviter "d'avoir des mercenaires payés à des prix démentiels pour les hôpitaux". Mais "il est temps d'agir" dit l'élu " même si cela doit passer par des mesures coercitives : il faut passer outre des choix anciens . La médecine libérale doit évoluer, y compris son ordre qui doit aussi évoluer".

Situé au coeur du département de l'Orne, l'hôpital d'Argentan est un outil stratégique qui concerne 50.000 habitants, bien au delà de la seule ville et de l'intercommunalité. L'hôpital a été rénové, les urgences qui enregistrent aujourd'hui 20.000 passages par an contre 10.000 estimés lors de l'ouverture, vont être rénovées et agrandies.

Urgences Argentan © Radio France - Carole LOUIS

A Argentan, le directeur Stéphane Péan se dit toutefois confiant. Des recrues pourraient bientôt être trouvées, et des médecins urgentistes même recrutés et cela dans un avenir plus ou moins proche, sans pour autant exclure d'ici là encore quelques fermetures.

Un service des urgence de l'hôpital d'Argentan qui reprendra du service dès jeudi 18 mai 2023 à 9 heures.