Le service des urgences de Lunel sous tension avant le début de l'été

L'été sera chaud aux urgences de Lunel. Ce dimanche, deux infirmières étaient malades et non remplacées. Conséquence de cette tension des effectifs : le service a été contraint de fermer dans la nuit de dimanche 12 juin à lundi 13 juin.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive à Lunel. Dans la nuit du 24 au 25 avril dernier, comme ce dimanche 12 juin, les urgences ont du fermer la nuit. Un problème structurel selon la direction de la clinique Via Domitia, notamment lié aux problèmes actuels de recrutement.

"En avril, on avait pas assez de médecins urgentistes. Là, c'est deux infirmières qui étaient malades parce qu'elles avaient la Covid. Ça touche tout le monde, à la fois les établissements publics et les établissements privés", explique Amandine Venail, la directrice adjointe et directrice des soins de la clinique de Lunel.

Tension sur le recrutement

"On a des grosses difficultés à recruter. On cherche quatre postes d'infirmiers à temps plein, la nuit de préférence, et il nous faut aussi cinq médecins urgentistes de plus pour fonctionner normalement", poursuit-elle. "Et donc, on a des difficultés à remplacer le personnel malade", dit-elle encore.

"Ça fait six mois, un an que l'on a des problèmes sur le recrutement de postes infirmiers" — Amandine Venail, directrice adjointe de la clinique Via Domitia de Lunel

Une situation qui n'est pas une bonne nouvelle avec l'été qui arrive. "L'activité du services des urgences de Lunel est plus importante l'été avec les touristes et les nombreuses fêtes de villages, sans parler du fait que ce sont les seules urgences du territoire. Sinon, il faudra aller soit à Montpellier, soit à Nîmes", explique Amandine Venail.

"Des fermetures des urgences cet été seraient donc compliquées pour le territoire", précise à nouveau Amandine Venail, qui comme de nombreux collègues, "attend beaucoup de la mission flash" lancée par le président de la République. "Si rien n'est fait, des fermetures se reproduiront", termine la directrice adjointe de la clinique lunelloise.