Le service des Urgences de nuit va de nouveau fermer à la clinique Saint-Pierre de Perpignan

Les Urgences de nuit, de la clinique Saint-Pierre, à Perpignan, seront fermées entre 23h et 6h, à partir du 26 octobre prochain et pour une durée indéterminée. Seul le plateau cardiologie restera ouvert pour les urgences cardiaques.

La situation se répète : le service d'urgences de nuit avait déjà fermé entre le 11 avril et le 17 juillet dernier, avant de rouvrir pour l'été , après le recrutement de médecins vacataires, qui devaient rester de manière pérenne, au-delà de la saison estivale.

"Certains ne sont pas venus du tout, d'autres ont trouvé des postes ailleurs, d'autres encore travaillent à temps partiel", explique Brice Dubrey, infirmier à la clinique Saint-Pierre et délégué CFTC. "On fonctionne aujourd'hui avec trois médecins titulaires, qui sont là à temps plein et le reste ce sont des vacataires, qui organisent leur planning comme ils le souhaitent."

Les patients seront donc redirigés vers l'hôpital de Perpignan, ce qui inquiète Christophe Climaco, le Secrétaire Général CGT-Santé pour les Pyrénées-Orientales craint de voir les délais d'attentes aux urgences exploser : "Aujourd'hui, en moyenne, il faut entre 4 et 6h pour avoir une prise en charge des médecins. On a peur que des chiffres exceptionnels qu'on a pu avoir, de 10h, 12h, ou 36h, ne soient plus périodiques mais deviennent une réalité quotidienne."

Selon les syndicats, la clinique devrait recruter de nouveaux médecins en 2024. Contactée, la direction de Saint-Pierre n'a pas donné suite à nos questions.

En cas de problème de santé, il faut appeler le centre 15, qui vous redirigera ensuite.