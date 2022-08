Le service infirmier communal de Boucau menacé de fermeture

La nouvelle est tombée en plein milieu de l'été. Les infirmières du Centre communal d'action social (CCAS) de Boucau ont appris le 1er août que leur service, vieux d'une cinquantaine d'années, allait peut-être être fermer à la fin de l'année 2022. Cette proposition portée par le maire de la commune doit encore être actée par le comité technique paritaire et le conseil d'administration du CCAS. Francis Gonzales a donc décliné notre proposition d'interview avant la réunion de ces instances.

Mais les trois infirmières qui composent ce service se mobilisent d'ores et déjà avec la CGT contre cette possible fermeture. "Nous trouvons scandaleux cette logique financière dans un service publique", s'indigne Denis Dartigoueyte, le secrétaire du syndicat à la mairie Boucau. C'est bien en effet de rentabilité dont il est question et surtout de déficit. Ces infirmières, à la différence des infirmières libérales ne sont pas rémunérées à la tâche. Leur salaire est fixe et est payé par la mairie. Or, la sécurité sociale rembourse la mairie à la tâche.

La crainte d'une dégradation de la qualité de la prise en charge des patients

Ce déséquilibre, les infirmières du CCAS ne le nient pas mais soulèvent le problème de l'impératif de rentabilité dans un service publique de soin. "Une infirmière libérale vient pour une prise de sang mais elle ne va pas ensuite revenir le soir pour enlever des bas, donner un médicament. Ca lui rapporterait uniquement sept euros donc avec le prix de l'essence c'est pas intéressant pour elle. Nous au CCAS on offre ce service", argumente Stéphanie Latrille, infirmière au CCAS de Boucau depuis 12 ans. Avec ses deux autres collègues elles prennent en charge environ 80 personnes à l'années dont des patients atteints de troubles psychiatriques. "Certains demandent beaucoup de temps. Une infirmière libérale n'a pas forcément ce temps là."

Une pétition pour soutenir les trois infirmières communales de Boucau

Pour faire entendre leurs voix et mobiliser les Boucalais, ces professionnelles de santé et la CGT ont lancé une pétition qui a recueilli au moins 500 signatures. Des tracts ont aussi été distribués au marché et dans les boîtes aux lettres pour "ne rien regretter" si la fermeture du service infirmier du CCAS était confirmée.

"En fait ce que je me dis c'est que si on commence à fermer des services infirmiers, demain c'est quoi en fait ? Si la population ne se mobilise pas ce sont peut-être les assistantes sociales qui vont avoir des postes supprimés, les aides à domiciles qui auront des conditions de travail encore plus précaires. J'ai l'impression qu'on ne voit que l'aspect financier et plus l'aspect humain", conclue Alexandra Poirson dont le contrat s'arrêtera fin décembre en cas de fermeture. Ses deux autres collègues sont fonctionnaires titulaires et seront selon la CGT "mises en surnombre pendant un an, c'est à dire payées par le CCAS sans travailler" avant d'être potentiellement réaffectées sur d'autres missions dans le département.