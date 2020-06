Le service pédiatrie de l'hôpital de Laval demande "la reconnaissance du risque pris" face au coronavirus

Les personnels du service de pédiatrie de l'hôpital de Laval, soutenus par le syndicat Force Ouvrière, dénoncent des injustices et des incohérences dans la répartition des primes Covid-19. Ils demandent plus de reconnaissance et de considération.

Les personnels du service de pédiatrie de l'hôpital de Laval ne veulent pas être oubliés par leur direction. Les près de quarante agents du service ont appris qu'ils ne font pas partie des soignants considérés comme les plus exposés pendant la crise du coronavirus, les personnels du service de pédiatrie ne toucheront donc pas la prime covid-19 de 1500 euros. Or les personnels expliquent que le service pédiatrie a pris en charge de jeunes patients covid-19. Le service s'est réorganisé en conséquence, ce manque de reconnaissance est donc incompréhensible pour Delphine. Cette infirmière du service préfère rester anonyme, sa voix et son prénom ont donc été modifiés.

On souhaite [...] cette reconnaissance du risque que l'on a pris pour nous même en tant que soignant

"On nous a demandé de réorganiser notre service pédiatrique pour accueillir des enfants de 0 à 18 ans suspects covid ou covid avérés, et ça a été le cas, nous avons créé une unité spéciale covid où toute l'équipe s'est relayée, jours et nuits, pour accueillir ces enfants là, suspects ou covid avérés. On souhaite être reconnus de l'activité que nous avons réalisé, notre organisation pour accueillir au mieux les enfants, les soigner, et aussi cette reconnaissance du risque que l'on a pris pour nous même en tant que soignant en accueillant ces enfants atteints par le virus covid-19. On n'attendait pas forcement de savoir s'ils étaient positifs ou négatifs, l'enfant avait tels symptômes, tels signes, nous voulions le soigner du mieux possible, que l'enfant se sente le mieux possible. Nous avons fait face parfois avec du manque de matériel. Nous avons fait au mieux pour protéger les patients, nous-même, et pour que la continuité des soins se fasse le mieux possible".

Deux "catégories" de personnels

Il a fallu faire des choix explique de son côté le directeur de l'hôpital de Laval, André-Gwenaël Pors : 40% des personnels de l'hôpital vont toucher la prime de 1500 euros au mois de juin, 60% vont toucher 500 euros.

Tout le monde a fait des efforts pendant cette période, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué

"Le service de pédiatrie, comme d'autres services, a eu relativement peu de patients, ils se sont adaptés comme tous les autres services. Mais c'est surtout les services et les personnels qui étaient directement au contact, ceux qui ont fait des efforts importants de redéploiement, ils ont changé de métier pratiquement pendant les deux mois. Je parle de la réanimation ou de toutes les unités qui ont hébergé des patients covid, ce sont ceux-là qui émargent à 1500 euros. C'est un travail très fin qu'on a fait avec l'encadrement, qu'on peut considérer comme injuste ou un petit peu subjectif. Tout le monde a fait des efforts pendant cette période, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué", estime André-Gwenaël Pors.

Mais justement, répond Sylvain Bihel, élu Force Ouvrière et représentant du personnel, il a été écrit noir sur blanc dans une note du 27 mars dernier que le service pédiatrie allaient accueillir de jeunes patients covid-19 âgés de 0 à 18 ans. Et il y en a bien eu, expliquent quatre membres du personnel. Ce manque de reconnaissance n'est pas donc pas justifié selon Sylvain Bihel.

C'est tout simplement écrit noir sur blanc, le service de pédiatrie, la cellule de crise de l’hôpital l'a identifié comme un service accueillant du covid

"Pour les enfants comme pour les adultes au début de la crise les gens n'étaient pas tous testés. On sait très bien qu'il y a eu des patients suspects arrivant aux urgences qui avaient des signes clairs Covid et qui n'ont pas été testés. Ces gens ont été pris en charge, et finalement on ne saura jamais s'ils étaient positifs ou pas, mais peu importe, les collègues ont pris des risques en les soignant. C'est tout simplement écrit noir sur blanc, le service de pédiatrie, la cellule de crise de l’hôpital l'a identifié comme un service accueillant du covid, à travers les urgences pédiatriques et les lits d'hospitalisation. C'est incontestable. À ce titre c'est incompréhensible qu'il ne figure pas sur la liste des services pouvant prétendre à la prime de 1.500 euros tels que les autres services ayant accueilli du covid", rétorque Sylvain Bihel.

Plus de 2.000 salariés de l’hôpital de Laval vont recevoir cette prime Covid de 500 ou 1500 euros au mois de juin.

Pour les 350 personnels des établissements médico-sociaux qui dépendent de l’hôpital, comme les quatre Ehpad, ce ne sera pas avant le mois prochain, et le montant n'a pas été fixé.