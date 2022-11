"On est à flux très tendu" : les urgences pédiatriques du CHU de Poitiers saturées par la bronchiolite

L'épidémie de bronchiolite reste à un niveau "très élevé" en France selon Santé Publique France, et la Vienne ne fait pas exception. Aux urgences pédiatriques du CHU de Poitiers, 145 enfants ont été reçus pour cette pathologie depuis début novembre, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier. Parmi ceux-ci, 45 ont été hospitalisés, là-aussi un chiffre très élevé. Depuis quinze jours, la tension se renforce sur les lits d'hospitalisation, aujourd'hui tous occupés. "On était déjà inquiet, on l'est encore plus", témoigne Erwan Ripley, responsable des urgences pédiatriques à l'hôpital.

110 enfants reçus en 24h

Le week-end dernier, les urgences pédiatriques du CHU de Poitiers ont reçu, en l'espace de 24h, 110 enfants, dont un grand nombre pour bronchiolite. Le nombre de consultations et d'hospitalisations pour cette maladie a doublé par rapport à l'an dernier. Cette année, les nourrissons de moins de trois mois sont les plus touchés : ils représentent plus de la moitié des enfants hospitalisés. "Cette intensité, et le nombre [cas chez des] enfants de moins de trois mois, je n'avais jamais vu ça", poursuit l'urgentiste Erwan Ripley, salarié de l'hôpital depuis six ans.

Les 20 lits d'hospitalisation pédiatrique sont actuellement occupés. Cinq lits supplémentaires ont dû être ouverts en urgence la semaine dernière, au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée, d'ordinaire fermée du fait du manque de personnel. "Là on a réussi à l'ouvrir, parce qu'on a eu un afflux d'enfants atteints de bronchiolite vraiment très important, et il fallait absolument de la place pour les hospitaliser. C'est passé par du rappel de personnel", poursuit le médecin. Infirmières, auxiliaires de puériculture, pédiatres : en tout, une dizaine de soignants sont revenus travailler les 26 et 27 novembre pour prendre en charge les bébés. Tous les lits sont de nouveaux occupés et Erwan Ripley est "très inquiet", comme ses collègues, pour les semaines à venir. Le pic épidémique n'est pas attendu avant le 15 décembre.

Les nourrissons de moins de 3 mois très touchés

Selon le docteur, la force de l'épidémie s'explique par le manque de défenses immunitaires développées par la population durant les deux derniers hivers : "Le fait qu'on ait été moins malade, durant deux ans, d'autres maladies que le Covid-19, parce qu'on se protégeait plus et qu'on se croisait moins, a fait qu'on a moins développé notre immunité de groupe". Pourquoi les nourrissons sont-ils plus touchés ? Car "les enfants de moins de trois mois vivent sur les défenses immunitaires transmises par la maman avant la naissance", et qui sont donc actuellement réduites, poursuit-il.

Pour se protéger, l'urgentiste rappelle quelques gestes de prévention : ne pas faire sortir les nourrissons de moins de trois mois, et éviter les visites. Pour ceux qui présenteraient de premiers symptômes : il faut essentiellement laver le nez des enfants, avec des pipettes pour les plus petits et en mouchant les plus grands.