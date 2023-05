Le seuil d'urgence de donneurs universels de sang a été franchi en PACA-Corse

C'est une véritable litanie, une malheureuse litanie, qui fait dire à l'EFS, l'Etablissement Français du Sang, qu'il manque encore et toujours des poches de sang. Cette fois-ci, en ce mois de mai, c'est du sang O négatif qui manque. Ce sont les donneurs universels et les plus recherchés. Aujourd'hui, il n'y a, pour toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, que 350 poches de ce rhésus alors que le seuil critique est à 365. Il y a donc une véritable urgence. Pour combler, ce manque, l'EFS explique qu'il faudrait au moins 1000 donneurs de tous les groupes sanguins confondus. Avec le long week-end du 8 mai, l'EFS espère combler ce manque.

