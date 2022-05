Une grande campagne de prévention sur le Sida s'adresse aux jeunes des Pays de la Loire

Audrey Boumier est la coordinatrice en Pays de la Loire du Comité de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 ce lundi 23 mai. Pour elle, le constat est sans appel : "Aujourd'hui, il y a une représentation un peu faussée du VIH. On considère qu'on peut vivre avec. D'ailleurs, l'utilisation du préservatif est en baisse, et surtout les connaissances des modes de transmission de cette maladie ne sont plus là. On constate aussi le besoin de renforcer l'éducation à la santé sexuelle en général, pas seulement du sida."

Les autres maladies sexuellement transmissibles en hausse

Souvenez-vous des grandes campagnes de prévention contre le sida dans les années 80 et 90, du préservatif à 1 franc. Aujourd'hui, l'approche n'est plus la même, reconnaît Audrey Boumier :"L'idée est de parler de manière plus positive de la santé sexuelle, pour arriver à parler du VIH, ne pas prendre l'angle de la peur de la maladie pour parler de santé sexuelle globalement, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'on en parle moins mais il est démontré que parler de manière positive des choses, permet de mieux s'approprier les messages de prévention. Il faut communiquer sur tous les outils qu'on a en notre possession pour combattre les maladies parce qu'il n'y a pas que le VIH, il y a aussi toutes les autres maladies sexuelles transmissibles qui malheureusement sont en augmentation constante par exemple la syphilis et la chlamydia."

Un tiers des personnes dépistées le sont à un stade tardif

On a dénombré rien que l'an dernier, une centaine de dépistage positif au VIH en Pays de la Loire. Un dépistage tardif dans un tiers des cas et cela inquiète Audrey Boumier : "C'est là qu'il faut accentuer les messages et essayer d'aller chercher les gens le plus tôt possible. Si on arrive avec un système immunitaire affaibli, ça veut dire qu'on a vécu peut-être cinq ou dix ans avec le virus sans le savoir et donc tout l'enjeu c'est d'aller chercher des gens qui aujourd'hui ignorent leur séropositivité. Aujourd'hui les traitements sont tellement puissants qu'on ne transmet plus la maladie à son ou ses partenaires et rien que comme ça, on arriverait à casser la chaîne de la transmission du VIH."

Parler positivement de sexualité

La campagne de prévention e comité de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et l'ARS n'aborde pas directement le sujet du VIH mais prône la santé sexuelle sans tabou, ajoute Audrey Boumier. "On est sur une approche positive et globale des choses. La santé sexuelle, c'est avant tout un épanouissement de soi-même. On cherche à dépasser certains clichés comme les fausses représentations que l'on voit sur les réseaux sociaux à travers la pornographie et le cyberharcèlement. L'idée c'est d'avoir une approche positive pour pouvoir aborder les choses moins drôles comme les maladies, les violences, le harcèlement de rue."