Le silure, poisson d'eau douce bien implanté en Occitanie, s'expose au Muséum de Toulouse

Depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche, le Muséum de Toulouse propose une exposition de photographies sur le silure, avec des explications scientifiques, des photos, des travaux d'écoliers et même une sculpture grandeur nature du plus grand spécimen de silure connu, pêché dans le Tarn en 2017, il mesure plus de 2,70 mètres de long.

"C'est une espèce fascinante*"*

C'est une espère "assez paradoxale", explique Frédéric Santoul, enseignant-chercheur à l'univeristé Toulouse 3 qui travaille sur la biologie des poissons d'eau douce et étudie le silure glane. "C'est le plus gros poisson d'Europe mais il est très peu connu." Le silure est une espèce opportuniste qui se nourrit essentiellement de poissons, de mollusques, d'écrevisses, de ragondins, de pigeons.

Il y a beaucoup de silures dans la région Occitanie depuis les années 1980, "elle profite d'une eau assez chaude et d'une nourriture assez abondante". Le silure bénéficie du réchauffement climatique. Sa population est à l'équilibre, selon Frédéric Santoul, depuis quelques années "on peut dire que sa population est assez stable".

Le silure se mange, reconnait Frédéric Santoul, "comme tous les poissons d'eau douce, il est assez fade, mais épicé il peut avoir du goût. L'espèce est aussi cuisinée en terrine, le long de la Garonne et le long de la Loire surtout."

"Le silure a un impact sur certaines espèces migratrices, comme la lamproie. La prédation du silure est préoccupante sur cette espèce", dit Frédéric Santoul qui nuance les propos des pêcheurs pour qui l'espèce s'est auto-régulée.

"On peut nager avec le silure en eau douce, l'espèce n'a pas peur tant qu'on ne le touche pas, le silure est plutôt curieux, sa taille le rend vaillant."

L'exposition au Muséum de Toulouse, qui sera gratuite pour tous ce dimanche, permet de coordonner le regard de plusieurs personnes sur le poisson avec des travaux de photographes professionnels, une plasticienne a fait une reproduction du silure le plus grand connu et des enfants d'une école élémentaire de Ramonville-Saint-Agne ont réalisé des origamis, des BD, des sketches autour du silure.