Le site GSK de Mayenne cité en exemple par Emmanuel Macron

37% des Français ont été confrontés à des pénuries en pharmacie en mars dernier. En 30 ans, la France a perdu son statut de leader européen de producteur de médicaments et nous sommes aujourd'hui dépendants à plus de 60% des importations. Si elle emploie plus de 100.000 personnes sur 271 sites, l'industrie pharmaceutique a beaucoup délocalisé dans les années 2000 au moment où les formules de vieux médicaments sont tombées dans le domaine public. Aujourd'hui 70% des principes actifs que l'on utilise pour nos médicaments sont produits à l'étranger.

ⓘ Publicité

Emmanuel Macron veut que la France retrouve sa souveraineté sanitaire. Il est en déplacement ce mardi en Ardèche pour parler de la relocalisation de la production de médicaments. Dans un tweet, le chef de l'État prend en exemple le site GSK de Mayenne : "Je me rends aujourd’hui en Ardèche, sur le site du laboratoire Aguettant où je viens faire des annonces majeures, qui concernent le retour de la production en France de médicaments essentiels à nos vies. Par exemple, l’**Amoxicilline, un antibiotique que beaucoup de familles connaissent bien : le groupe britannique GSK va investir 22 millions d’euros sur son site de Mayenne pour moderniser ses unités de production existantes, avec également un plan de recrutements."