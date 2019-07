Le site nucléaire de Valduc en Côte-d'or confirme les rejets de tritium mais réfute les accusations de pollution

Salives, France

Le site nucléaire de Valduc à Salives en Côte-d'Or apporte des précisions sur la présence de tritium dans l'eau du robinet de sept communes autour de Salives. Une association indépendante, l'ACRO, a publié une carte qui compile les pollutions au tritium. Selon l'association, le site de Valduc rejette trois fois plus de tritium que les centrales nucléaires. Valduc ne nie pas ses rejets de tritium : le directeur de Valduc dit clairement que le site de Côte-d'Or utilise du tritium mais aussi du plutonium et de l'uranium pour concevoir les têtes des missiles nucléaires français. Il y a bien des rejets de tritium à Salives : "quatre litres de gaz par an, c'est un gramme de tritium qui ruisselle jusqu'à la nappe phréatique" reconnait le directeur du site.

Pas de pollution au tritium car les rejets sont dans les normes de l'OMS

Valduc admet les rejets mais précise qu'ils sont "très en dessous des normes de radioactivité. 20 à 60 becquerels par litre relevés dans les sept communes autour du site , c'est très inférieur aux 10 000 becquerels" préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le directeur du site nucléaire est d'accord avec les mesures publiées par l'association indépendante. Il confirme que Valduc est à l'origine de ces rejets résiduels. Le directeur insiste sur cette notion de rejets résiduels et donc pour lui, "il ne s'agit pas de pollution puisqu'on est dans les normes. Donc Valduc n'est pas concerné" par la demande de l'association Acro qui souhaite que le principe du pollueur-payeur s'applique aussi à l'industrie nucléaire, même militaire.