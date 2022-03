Le sommeil des enfants est "vital" pour leur développement rappelle un médecin montpelliérain

Seulement 45 % des parents indiquent que leurs enfants sont en forme le matin au réveil d'après une étude publiée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance à l'occasion de la 22e Journée du sommeil qui se déroule ce vendredi 18 mars. Cette année, elle est axée sur le sommeil des enfants, essentiel pour leur développement.

"Le sommeil, c'est vital, affirme le docteur Régis Lopez, médecin spécialiste du sommeil au sein de l'unité des troubles du sommeil du CHU de Montpellier. Toutes les informations qu'on a pu emmagasiner sont triées dans le sommeil. Ça se traduit par la restructuration de la connexion entre les neurones, qu'on appelle les synapses. Il y a un travail de nettoyage des synapses qui ne sont pas utiles. On renforce celles qui le sont."

Un travail nécessaire pour ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, le développement de notre cerveau. "L'enfance est une période cruciale pour le développement et la plasticité cérébrale détaille le Dr Lopez. Avoir un temps de sommeil suffisant sera primordial pour que le cerveau fonctionne de manière optimale, en particulier pour tous les apprentissages qu'il va avoir à faire pendant cette période la vie."

Comment savoir si l'on dort bien ?

Combien de temps l'enfant doit-il dormir pour être en forme ? Il n'y a pas de durée recommandée explique Régis Lopez. Chaque enfant et chaque adulte aura besoin d'un temps de sommeil différent pour être en forme. Certains sont des courts dormeurs, d'autres des longs. Le meilleur moyen pour savoir si vous dormez assez, c'est de regarder les heures passées au lit le week-end.

"Quand vous avez la possibilité de dormir autant que vous le voulez, si vous dormez 2 à 3 heures de plus par rapport à la semaine, c'est que clairement vous avez une dette de sommeil à récupérer, que le sommeil que vous avez durant la semaine n'est pas optimal, détaille le docteur Lopez. Ce manque de sommeil peut avoir un impact sur les apprentissages, sur le développement émotionnel des enfants. On est plus vulnérable à l'anxiété, aux troubles du comportement quand on a pas assez dormi."