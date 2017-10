Le sommet des Alpes du sud mesure désormais 4 101,17 mètres

Quatre géomètres ont réussi l'été dernier à remesurer précisément le point culminant de la barre des Ecrins dans les Hautes Alpes. L'ancienne altitude officielle du plus méridional des sommets alpins était de 4102 mètres.

C'était le 23 août dernier. Michel Baud, Ilario Previtali, Stéphane Carde et Vincent Gaillard ont atteint le sommet de la Barre des Ecrins avec des GPS professionnels de grande précision. Les quatre géomètres passionnés d'alpinisme ont mesuré ce jour là l'altitude du point culminant des Alpes du Sud : 4101,17 mètres. Grace à la perfection du matériel numérique, la nouvelle hauteur gagne 83 centimètres sur le chiffre mentionné jusqu'à présent sur les cartes. "La montagne a peut être aussi naturellement grandie en plus de 100 ans, explique Michel Baud. Les scientifiques disent que les Alpes gagnent 2 mn par an".

"Un travail de dingue"

Cette nouvelle mesure a demandé trois ans de travail. A partir de 2014, les géomètres ont du fixer des repères en inox dans le granit. "C'était un travail de dingue, raconte Michel Baud. On du emporter des grosses perceuses pour faire des trous de 10 cm de profondeur dans le froid !". Cet été, en juillet, la première tentative de mesure a du être abandonnée en raison des conditions météorologiques. L'arrête de la barre des Ecrins était enneigée. Le mois suivant, les géomètres ont enfin pu atteindre le sommet. Ils ont ensuite rassemblé puis analysé les données pour calculer les altitudes qui seront prochainement prises en compte par l'IGN (Insitut Géographique National).

Cette expédition a permis d'établir d'autres mesures du même secteur. Outre le sommet mythique de l'histoire de l'alpinisme le Dôme de Neige pointe à 4009, 30 mètres (contre 4015 m) et le Pic Lory à 4086, 87 m (contre 4088 m).