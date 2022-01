Le soulagement des boutiques de CBD en Mayenne, qui peuvent à nouveau vendre des fleurs et des feuilles

En décembre dernier, le gouvernement avait pris un arrêté pour interdire la vente de fleurs et de feuilles de CBD, ce cousin du cannabis sans propriété psychotrope. Cet arrêté a été suspendu par le Conseil d'Etat. Pour les boutiques de CBD en Mayenne et leurs clients, c'est un soulagement.

Acheter des fleurs et des feuilles de CBD, c'est à nouveau possible en France. Contrairement à son cousin le cannabis, le CBD est dépourvu d'effet psychotrope. Pour le dire simplement : consommer du CBD ne fait pas "planer". En effet, cette plante de la famille du chanvre contient moins de 0,3% de THC, la molécule psychoactive présente en beaucoup plus grande quantité dans le cannabis. Pas d'effet psychotrope donc, mais des propriétés relaxantes, utiles contre le stress, les insomnies, et même certaines douleurs chroniques.

Le 30 décembre dernier, le gouvernement avait pris un arrêté pour interdire la vente de CBD sous forme de fleurs et de feuilles, d'aspect très semblable à celles du cannabis. Mais cet arrêté a finalement été suspendu ce lundi 24 janvier par le Conseil d'Etat. C'est un soulagement pour les nombreuses boutiques de CBD qui ont fleuri un peu partout en France et notamment en Mayenne.

Un arrêté incompréhensible pour les vendeurs et les clients

Marine Lefebvre est vendeuse chez O'CBD dans le centre de Laval, où l'on trouve du CBD sous forme d'huiles essentielles, d'infusion et surtout de fleurs. Pour son responsable et elle, c'est la fin d'une inquiétude. "Nous sommes vraiment ravis et rassurés", confie-t-elle. "Nous étions inquiets parce que la vente de fleurs et d'infusion représente 90% de nos ventes en boutique ... Nous sommes vraiment soulagés."

Une satisfaction partagée par les clients comme Claude, venu acheter de l'huile essentielle de CBD pour soigner ses insomnies. "Je veux retrouver quelque chose je pense de naturel, éviter de prendre des somnifères et tous les produits pharmaceutiques dérivés", explique-t-il. "Je ne comprends pas du tout cet arrêté, j'étais complètement contre. Je viens d'apprendre qu'il a été suspendu et je trouve que c'est une très bonne nouvelle !"

La boutique O'CBD dans le centre de Laval vend du CBD sous forme d'huiles essentielles, d'infusion et de fleurs brutes. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un malentendu autour du lien entre CBD et cannabis ?

Pour Marine Lefebvre, cet arrêté repose sur un malentendu. "Je pense que le gouvernement a voulu interdire les fleurs de CBD parce qu'ils les associent directement avec des stupéfiants", analyse-t-elle. "Mais c'est complètement faux. Le CBD contient moins de 0,3% de THC, donc il n'y a aucun effet stupéfiant. C'est un produit qui ne provoque pas de dépendance et qui agit efficacement contre le stress." Sans compter que, selon la vendeuse d'OCBD, ce produit sert aussi de substitut pour certains clients qui veulent arrêter le cannabis.

L'arrêté n'est que suspendu pour le moment, c'est donc une décision temporaire. Les vendeurs de CBD et leurs clients attendent désormais la décision définitive du Conseil d'Etat.