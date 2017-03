Le sous-sol auvergnat vibre pour la géothermie

De gros camions impressionnants circulent autour de Riom depuis le 20 février dernier. Ils arrivent à Clermont-Ferrand pour la fin d'une étude géologique, afin de mieux connaître le sous-sol de la région et exploiter l'eau chaude qui se trouve en profondeur.

Tous les 20 mètres, les camions s'arrêtent. Ils appuient sur le sol une plaque qu'ils font vibrer pendant 12 secondes, dans des fréquences qui vont de 6 à 80 hertz. Chaque jour, ils parcourent quatre à cinq kilomètres sur un parcours déterminé à l'avance. Le bord des chaussées est équipé de capteurs, enfoncés dans le sol ou dans un récipient rempli de sable sur les trottoirs en ville. Ils sont reliés par des câbles à des antennes , un dispositif qui étonne de nombreux habitants même si une campagne d'information préalable a eu lieu en février.

Ces capteurs enregistrent les ondes que les vibrations ont fait passer dans le sous-sol. Les ondes descendent jusqu'à plus de 3000 mètres de profondeur et remontent jusqu'à la surface. Leur traitement permettra ensuite de réaliser une photographie précise des différentes couches géologiques et des failles que la nature a façonné au cours de millions d'années. C'est en fait le même principe qu'une échographie.

La dernière semaine d'étude sur le terrain

C'est à travers ces couches de sédiment et ces failles que circule de l'eau, très chaude à ces profondeurs. Elle peut atteindre 200 degrés et devenir une source d'énergie. L'objectif est de construire une centrale géothermique qui produirait de l'électricité et de la chaleur. Si tout va bien, elle pourrait entrer en service dans trois ou quatre ans.

Au total, les sondages ont été réalisés dans 15 communes autour de Riom. Ils doivent se terminer cette semaine dans plusieurs rues de Clermont-Ferrand. Ensuite, il faudra exploiter toutes les données recueillies. Cela va prendre plusieurs mois et cela doit aider à savoir où forer pour trouver l'eau chaude. Ces études devraient permettre de déterminer l'endroit idéal avec une précision d'un mètre.