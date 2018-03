Rennes, Bretagne, France

Le centre de rééducation Saint-Hélier à Rennes organise demain, la 3ème édition du marathon de la SEP, la sclérose en plaques. Le docteur Philippe Gallien, spécialiste de la rééducation et responsable de la cellule de recherches du centre rennais, explique l'importance du sport dans la lutte contre la maladie.

Une maladie qui touche 3 femmes pour 1 homme

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune, inflammatoire et irréversible, qui s'attaque au système nerveux central et qui atteint les patients assez jeunes (souvent entre 20 et 40 ans) et plus souvent les femmes. Cette maladie évolue de façons très fluctuante et progressive selon les formes. Le handicap, invisible au départ, devient de plus en plus important. À ce jour, il n'existe aucun traitement qui guérisse de la sclérose en plaques, mais des médicaments plus ou moins agressifs sur le système immunitaire, qui freinent l'évolution de la maladie.

Le sport pour améliorer sa condition et rompre l'isolement

À côté de la rééducation, le centre Saint-Hélier de Rennes incite les malades à pratiquer du sport, qui est un autre aspect de la prise en charge. L'activité sportive permet d'améliorer sa condition physique, mais aussi de rompre l'isolement, le repli sur-soi. Le marathon organisée ce vendredi 30 mars sera en simultané avec les centres de Lannion et Ploemeur. L'idée est d'accumuler des kilomètres pour la lutte contre la maladie.