Le sport, même à petite dose, prolonge la vie

Toute activité physique prolonge la vie. C'est le résultat de l'étude menée par le chercheur norvégien Ulf Ekelund et ses collègues. Ils ont compilé les résultats de huit études faites avec plus de 36.000 personnes pendant presque six ans. Des études réalisées non pas à partir de questionnaires mais de vrais exercices physiques. Et donc le résultat, c'est que tous les sports sont bons pour notre santé. Y compris "les sports du quotidien".

C'est quoi les sports du quotidien ?

"Les sports du quotidien" ce sont des activités comme faire le ménage. Ce qui pour ceux et celles qui pratiquent est effectivement du sport. Mais là, c'est la science qui le dit. Car pour la première fois, des chercheurs se sont intéressés aux activités dites de faible intensité. Comme le petit coup de plumeau sur les meubles ou la marche en mode pépère.

Et la très, très bonne nouvelle, c'est que dès qu'on se bouge physiquement, on augmente son espérance de vie. Ou dit autrement, on réduit son risque de mortalité. Et pas qu'un peu. De 50% à 60%. Et cela, quelque soit l'intensité de son activité physique. Donc même faire la vaisselle ou la tambouille, ça compte. Et si c'est une activité un peu plus intensive comme passer l'aspirateur ou la serpillière, une petite demi heure par jour suffit pour gagner des années de vie.

Rester assis plus de 9h par jour nuit gravement à notre santé

L'autre conclusion de l'étude confirme que rester assis toute la journée augmente le risque de décès. L'antidote est tout simple : il faut se lever régulièrement. Et bouger. Au moins un peu !