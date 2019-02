Le sport sur ordonnance pour soigner le cancer à Marseille

Marseille, France

Dans son bâtiment le plus récent livré l'été dernier, l'Institut Paoli Calmette (IPC) à Marseille a prévu une vraie salle de sport. Elle est réservée aux patients accueillis dans cet établissement de pointe pour soigner un cancer. Plusieurs machines sont déjà en place comme un tapis de course à pied et un vélo elliptique. "On va adapter ces activités physiques pour qu'elles soient faisables pendant le traitement, explique Charlène Villaron, docteur en sciences du mouvement humain. Tout est possible à partir du moment où c'est adapté à la personne. Si quelqu'un a fait du football dans sa jeunesse, on peut travailler une reprise de capacités cardio respiratoires avec du foot adapté".

Le sport pour éviter une rechute

Selon le baromètre Sport Santé réalisé par Ipsos, plus de 40 % des Français ignorent l'impact de l'activité physique sur la prévention du cancer. "Le médecin peut prescrire une activité physique comme il le fait pour de la kinésithérapie, assure le professeur Patrice Viens, directeur de l'Institut Paoli Calmette. Le sport permet à la fois de prévenir un cancer comme il peut aussi diminuer le risque de rechute". Des recherches ont prouvé ainsi qu'une activité sportive cardiovasculaire comme la course à pied peut réduire les complications aprés une intervention chirurgicale.