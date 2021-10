Le succès de la cagnotte des étudiants en médecine pour les enfants malades

Grâce à vous et à la mobilisation des étudiants en médecine, il y' aura des jouets ce Noël pour les enfants hospitalisés au CHU de Dijon. Leur collecte menée dans les rues de la capitale des Ducs ce vendredi 15 octobre a permis de récolter 57.000 euros. C'est presque le double de l'an dernier ! (36.000 euros en 2020)

"L’argent obtenu nous a permis d’acheter les années précédentes des cadeaux et du matériel pour améliorer la vie à l’hôpital de nos petits patients mais aussi d’organiser une après midi récréative avec les enfants. Nous avons pu offrir à ces petits guerriers des jeux pour Noël mais aussi à la suite de soins difficiles, pour un anniversaire au cours de l’année ou encore une super voiture électrique pour leur permettre d’appréhender le plus sereinement possible le bloc opératoire. Ce petit geste participe grandement à l’épanouissement d’enfants qui passeront des jours de fête loin de leur famille dans un environnement, malgré les efforts de nos soignants, bien moins accueillant qu’un bon Noël entouré de la famille devant un magnifique sapin et un petit feu de cheminée." précise Maya Lé, étudiante en médecine et secrétaire de l'association Anémone qui organise cet évènement

La collecte se poursuit en ligne

Si vous aussi vous voulez participer à cette démarche, il n'est pas trop tard. On peut encore donner un coup de pouce financier via une cagnotte en ligne qui reste ouverte jusqu'au 1er décembre.