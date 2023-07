Le synchrotron de Grenoble, au cœur d'une découverte majeure pour l'humanité

C'est dans le berceau de l'humanité, en Afrique du Sud, que le paléoanthropologue américain Lee Berger a découvert, en 2013, le plus ancien cimetière du monde, abritant les dépouilles de plusieurs hominidés, l'espèce Homo Naledi, disparue de la surface de la terre. L'Homo Naledi est décrit par les scientifiques comme gracile, mesurant entre 1m40 et 1m60, avec un nez comme plaqué sur le visage et des dents en avant. Il avait un cerveau un peu plus gros que celui d'un chimpanzé et malgré tout, il aurait pratiqué des rites funéraires que l'on croyait, jusqu'ici, être l'apanage de l'Homo Sapiens ou de Neandertal.

ⓘ Publicité

Des rites funéraires antérieurs à ceux de Sapiens ?

Si Lee Berger et son équipe peuvent prouver que cette ancienne créature pratiquait des rites funéraires complexes, cela changerait tout ce que l'on sait sur l'évolution des hominidés, leur rapport à l'au-delà et les origines des croyances.

Le paléoanthropologue Lee Berger avec le fossile de l'enfant Homo Naledi entouré de plâtre sur la ligne de lumière BM18 à l'ESRF. - ESRF/P. Jayet.

En effet, lors des fouilles, le chercheur a découvert le squelette d'un enfant Homo Naledi. On sait que c'est un enfant car il avait encore des dents de lait et la calcification de ses os n'était pas terminée. Selon les premiers scanners, il semblait tenir un objet dans sa main. Pour savoir ce que c'était, Lee Berger s'est donc rendu, en février dernier, au Synchrotron de Grenoble, le seul accélérateur de particules au monde, spécialisé dans l'imagerie des gros objets, qui peut scanner jusqu'à un millionième de mètre près.

Un couteau suisse de la préhistoire ?

Lee Berger a débarqué avec une gros bloc de plâtre, enroulé de scotch dans lequel se trouvait le squelette. C'est Paul Tafforeau, scientifique à l'ESRF, qui a scanné la dépouille pour en percer les mystères, sans l'abîmer davantage. "On est sur des fossiles mais on peut toujours espérer y trouver de l'ADN, des protéines. Et l'idée était de n'utiliser que des techniques non destructives. On a donc découvert ce qui ressemble fort à un outil, taillé dans la dolomite, un calcaire très dur. Avec notre imprimante 3D, on en a fait une reproduction en plastique, sur laquelle on voit comme des traces d'usure", explique Paul Tafforeau en manipulant l'objet.

"La première interprétation qui vient c'est de dire que cela ressemble à une sorte de grattoir pour préparer du bois ou des os. Autre utilisation possible, même si l'une n'exclut pas l'autre, ce serait une sorte de couteau suisse de la préhistoire ! Quand on le prend dans l'autre sens, il aurait pu servir à graver des formes géométriques qu'on a retrouvées dans la grotte."

Voila à quoi ressemble l'outil reproduit en 3D retrouvé dans la main du petit Homo Naledi © Radio France - Véronique Pueyo

Que signifie alors la scène de cet enfant, retrouvé enterré, en position fœtale, un outil dans la main ? "Si c'était un Sapiens ou un Néandertal, on aurait dit tout de suite qu'on avait là l'expression d'un rite funéraire", souligne Paul Tafforeau. "Or, ici, c'est un Homo Naledi, donc c'est difficile de se prononcer mais l'hypothèse qui s'impose c'est de dire que cet hominidé qui avait un petit cerveau par rapport à ceux de Sapiens et de Néandertal a pu avoir les mêmes pratiques funéraires et bien avant ces deux espèces !"

Un documentaire à découvrir sur Netflix

Toutefois, Paul Tafforeau, en bon scientifique, veut rester prudent : "Nous avons encore beaucoup de travail et si cette hypothèse est sûre à 90 %, il faut encore éclaircir les 10 % restants !"

Le sarcophage de plâtre qui protège ce petit Homo Naledi est toujours à l'ESRF, bien à l'abri dans un coffre-fort, pour d'autres études. Mais Lee Berger a déjà publié un article dans le National Geographic pour dire que, grâce à toutes les données récoltées, notamment au Synchrotron de Grenoble, l'Homo Naledi aurait été le premier hominidé à enterrer ses morts. Vertigineux !

Le petit squelette a fait un long chemin pour arriver sur la ligne de lumière du Synchrotron © Radio France - Véronique Pueyo

Voir la bande annonce ici sur le site de Netflix.