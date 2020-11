Le syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire explique la raison des pénuries de médicaments

2400 pénuries de médicaments sont à prévoir en France en 2020 selon l'association de consommateurs UFC-Que choisir : c'est 6 fois qu'il y a 4 ans. A travers cette étude L'association demande des mesures à l'Etat pour pallier à ces manques récurrents. En Touraine, les pharmaciens sont autant touchés que dans le reste de la France. Les officines, impuissantes, font souvent face à des patients démunis à qui on ne peut rien délivrer. La faute à des laboratoires qui ne fournissent pas suffisamment les fournisseurs de médicaments en pharmacie, appelés aussi grossistes-répartiteurs.

Une histoire de quotas ?

En forte croissance depuis une dizaine d'années, ces pénuries s'expliqueraient par des quotas imposées par les laboratoires aux fournisseurs de pharmacies. Julien Chauvin du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire explique qu'il y a énormément de ruptures qui sont "dues aux quotas". Les quantités seraient imposées par les laboratoires aux grossistes-répartiteurs, afin de limiter les commandes des grossistes pour leur éviter de vendre ces médicaments dans d'autres pays européens qui achèteraient plus cher. "La France est l'un des pays où le prix du médicament est le moins cher en Europe"poursuit Julien Chauvin. "On constate qu'il y a beaucoup de ruptures sur des produits sous quota". Les laboratoires devraient augmenter les quantités disponibles à la commande pour les fournisseurs demande le co-président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire.

"On revient à des situations qui datent des années 70" (Julien Chauvin)

Ce lundi dans sa pharmacie avenue de Grammont à Tours, Julien Chauvin doit encore envoyer une demande de dépannage à un laboratoire. Cette fois, c'est un médicament d'insuline "pour un diabétique, on ne peut pas faire plus essentiel comme médicament". Le grossiste-répartiteur n'en n'aura pas avant au moins une dizaine de jours tandis que le patient en a besoin pour ce jeudi. Alors le pharmacien n'a pas d'autre choix que de contacter le laboratoire pour lui demander en urgence une boite en dépannage vu que les pharmaciens aux alentours n'en ont pas non plus. Une démarche très chronophage qui lui prend une vingtaine de minutes et qui lui permettra d'obtenir qu'une seule boite. "Alors que ça prend quelques secondes sur mon ordinateur quand je passe via mon fournisseur". On revient à des situations "qui datent des années 70" regrette Julien Chauvin. Quand il contacte son grossiste-répartiteur pour ce genre de rupture, la réponse est souvent la même : "[On] aurait voulu en commander plus mais les laboratoires [nous] limitent dans les quantités et dans les dates de prises de commandes" assure-t-il.