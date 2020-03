Le centre hospitalier de Laval est prêt à gérer une propagation du coronavirus, le syndicat FO ne le pense pas

Le syndicat FO s'inquiète de la gestion du coronavirus au centre hospitalier de Laval, l'établissement de référence pour le département de la Mayenne. La vétusté des locaux et leur architecture rendraient complexe l'accueil de patients potentiellement contaminés et difficile la possibilité de confiner le virus de manière optimale selon l'organisation syndicale qui pointe aussi les restrictions budgétaires, la surcharge de travail et le manque de personnel : "la majorité des services fonctionnent déjà avec un effectif sur le fil".

Selon FO, un accueil ambulatoire doit être organisé mais les locaux ne sont toujours pas opérationnels et "aucun personnel ne sera disponible avant une dizaine de jours pour assurer l'accueil". "A ce jour, l'hôpital ne semble pas prêt, à ce jour, à faire face à un développement de l'épidémie" affirme le syndicat.

La communication de l'organisation est vivement critiquée par la direction du centre hospitalier : "je n'ai pas apprécié" explique le directeur, contacté par France Bleu Mayenne. André-Gwenaël Pors assure que l'établissement est prêt pour accueillir, si besoin, jusqu'à une dizaine de patients : "on ne peut pas renchérir sur l'inquiétude, on ne peut pas utiliser un tel événement à des fins partisanes" conclut-il.