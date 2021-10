Le syndicat FO invite Jean Castex à venir manifester samedi pour sauvegarder l'hôpital de Mayenne

Jean Castex viendra en Mayenne ce samedi 9 octobre pour l'inauguration de l'Espace Mayenne, dans le quartier Ferrié à Laval. Les services du Premier ministre et la Préfecture organisent ce déplacement.

Mais le syndicat Force Ouvrière espère bien que le Premier ministre ira aussi à Mayenne à la rencontre des manifestants devant l'hôpital. Une nouvelle mobilisation contre un projet de mutualisation des moyens avec l'hôpital de Laval.

FO et Audace 53, l'association des usagers de l'hôpital, demandent a minima une audience à Jean Castex ce samedi.

Malgré le rétropédalage de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire en début de semaine, qui a accordé trois mois de plus de concertation, Sébastien Lardeux, le secrétaire départemental de l'organisation syndicale, ne désarme pas : "la proposition de l'ARS n'est pas satisfaisante. Il n'y a aucune garantie de pérennité. On continue de se battre. Si Jean Castex veut venir se battre avec nous, il est le bienvenue. Je croyais qu'il allait venir pour l'hôpital mais visiblement ce n'est pas ça" confie-t-il à France Bleu Mayenne, en marge d'une manifestation ce mardi pour réclamer des augmentations de salaires, pour défendre les services publics et contre les réformes des retraites et de l'assurance-chômage. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de Laval.