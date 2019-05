Le syndicat Force Ouvrière enquête sur les conditions de travail des agents d'Ehpad de la Mayenne

Département Mayenne, France

Le syndicat Force Ouvrière lance une nouvelle enquête sur les conditions de travail dans les Ehpad, cette fois, à l'échelle de toute la Mayenne. Une première enquête a été faite à Laval. Le résultat : 70% des salariés d'Ehpad lavallois souffrent de leurs conditions de travail.

Pour cette enquête départementale, le syndicat fait appel à tous les agents des EHPAD de la Mayenne. Ils peuvent répondre sur papier dans leur Ehpad, dès le 27 mai ou dès maintenant sur internet. Les conclusions seront rendues en septembre prochain.

Un cahier de doléances pourra ensuite voir le jour

Ils ont jusqu'au 2 juillet pour répondre et ensuite, un cahier de doléances pourra être dressé. Le but est d'approfondir et de préciser la première enquête réalisée auprès du personnel de quatre maisons de retraite lavalloises.

Elle avait révélé que plus de 70% des salariés ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Autant ou presque viennent à reculons ou par obligation.