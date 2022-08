Le syndicat SAMU-Urgences de France redoute une situation explosive en août

Il y a urgence ... aux urgences ! C'est en substance le message d'alerte lancé ce mercredi 3 août 2022 par le syndicat SAMU-Urgences de France (SUdF). Le syndicat a publié une enquête sur la situation dans 331 services d'urgences de 92 départements au mois de juillet et selon lui la situation est alarmiste. "Dans ce contexte, l’accès aux soins urgents et aux soins non programmés sont menacés et les structures d’urgences sont mises en surtension" peut-on notamment lire dans ce rapport. En cause : un manque de ressources humaines, la fermeture de lits d'hospitalisation et la baisse de l'offre de soins en libéral durant l'été.

Difficultés multiples et hausse de l'activité

Manque de personnels et manque de lits

Le manque de moyens est généralisé. Sur les 331 établissements interrogés par le syndicat, 90% déclarent être en difficulté sur les ressources humaines médicales et presque tout autant (89%) déclarent avoir des difficultés sur les ressources humaines non médicales. L'immense majorité (95%) déclarent aussi un manque de lits pour pouvoir accueillir correctement leurs patients.

Intérim et fermeture partiel ou total des urgences

Conséquence, les établissements concernés se tournent vers de l'intérim pendant les vacances estivales. Ainsi, 73% des répondants expliquent y avoir eu recours pour renforcer leurs services d'accueil des urgences. L'autre conséquence c'est la fermeture totale ou partiellre des urgences. Ainsi selon le syndicat, 22% des établissements ont réduit ou même fermé totalement leurs services d'hospitalisation de courte durée et 42 établissements ont dû fermer leur service d'urgences la nuit.

Pas de fermeture selon le ministre de la Santé

Une situation en apparente contradiction avec les propos du ministre de la Santé, François Braun ce mardi devant l'Assemblée nationale et ce mercredi matin en déplacements à Nantes. Celui qui était il y a encore quelques semaines le président du syndicat SAMU-Urgences de France, estime qu'"il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé et qui fait peur".

"Il n'y a pas de fermeture mais un accès régulé dans les endroits où il n'y a plus les moyens de faire tourner sans cette régulation" a ajouté le ministre en visite ce mercredi 3 août au CHU de Nantes.

À ces difficultés s'ajoute, durant le mois de juillet 2022, une activité en hausse d'environ 12%. Selon l'étude publiée par le syndicat il y a eu 180.000 passages supplémentaires par rapport à l'an dernier à la même période.

Selon l'étude réalisée par le syndicat, en juillet 2022 il y a eu 180.000 passages de plus que l'an passé à la même période. - SAMU Urgences de France

Plus de reconnaissance et plus de moyens

L'étude ne se contente pas de faire un état des lieux, le syndicat propose aussi des solutions pour faire face à une "pénibilité surajoutée" en période estivale. SAMU-Urgences de France réclame notamment une "revalorisation des personnels paramédicaux soignants", y compris pour les ambulanciers et les assistants de régulation médicale qui répondent aux appels du 15. Autre proposition du syndicat : le doublement des indemnités des gardes de nuit et de week-end. Enfin, le syndicat réclame également une meilleure gestion des lits.

_Sans mesures contraignantes, il faut s’attendre à l’évolution rapide vers une situation explosive (_SAMU-Urgences de France)

Selon ses prévisions, loin de s'améliorer la situation va empirer durant le mois d'août notamment parce que les fermetures institutionnelles de lits vont augmenter alors qu'en parallèle l'offre de soin en libéral va aussi baisser en raison des congés d'été. "Sans mesures contraignantes, il faut s’attendre à l’évolution rapide vers une situation explosive", prévient SAMU-Urgences de France.