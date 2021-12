Le syndicat Sud réclame plus de moyens pour l'Ehpad de la Cubissole au Blanc

Le syndicat Sud Santé appelait à la mobilisation ce jeudi 2 décembre pour alerter sur la situation à l'Ehpad de la Cubissole au Blanc dans l'Indre. Les conditions de travail du personnel soignant se dégradent, tout comme la prise en charge des résidents. L'établissement manque d'aides-soignants, d'infirmiers et d'agent des services hospitaliers (ASH).

"C'est de la maltraitance institutionnelle"

Avec le manque de personnel, les soignants se retrouvent débordés. "Il y a beaucoup de petits contrats qu'on ne garde pas, alors qu'on manque de personnel", explique Véronique, ASH à l'Ehpad de la Cubissole.

L'Ehpad de la Cubissole compte 7 soignants pour 53 résidents © Radio France - Justine Claux

L'établissement manque également de matériel, notamment de fauteuils pour les résidents. "On a du mal à les pousser, au bout d'un moment, le corps ne suit plus", raconte l'agent des services hospitaliers. Avec la surcharge de travail, le personnel est épuisé. "Il y a beaucoup d'arrêts, on a du mal à travailler dans des conditions correctes", poursuit Véronique.

Ils sont sept soignants pour 53 résidents, quatre le matin et trois l'après-midi. Les ASH ont le sentiment de ne pas pouvoir s'occuper des résidents comme ils le voudraient. "On ne passe pas assez de temps avec eux, il n'y a pas un suivi des soins correct, regrette Sylvie, ASH. On a l'impression de ne pas faire du bon boulot, c'est une sorte de maltraitance institutionnelle".

Plus de moyens et de nouvelles embauches

Le syndicat exige plus de moyens pour l'Ehpad et la création de nouveaux postes. "On demande plus de personnel, la reconnaissance du travail, des financements supplémentaires et la prime grand âge pour les ASH, énumère Jean-Luc Thiais, secrétaire adjoint départemental du syndicat Sud. Il va falloir mettre la main à la poche".

Dans l'idéal, il faudrait au moins deux postes supplémentaire par jour, d'après le syndicat.