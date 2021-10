Des cas du syndrome inflammatoire PIMS Covid à l'hôpital pour enfants Lenval de Nice

Des enfants et des adolescents ont été pris en charge aux urgences de l'hôpital Lenval de Nice depuis une quinzaine de jours pour le syndrome inflammatoire PIMS qui apparait 6 à 8 semaines après une infection Covid. 88 cas ont été enregistrés en PACA.

Le chef des urgences pédiatriques de l'Hôpital pour enfants Lenval de Nice, Philippe Babe s'y attendait :"après une forte épidémie dans une zone où le taux d'incidence est allé jusqu'à 800 cas pour 100 000 habitants, des cas de PIMS sont apparus. Cette inflammation survient 6 à 8 semaines après un contact avec le coronavirus. Souvent l'infection a été transmise par l'entourage et parfois l'enfant à ce moment là n'avait pas forcément de symptômes. Les symptômes apparaissent bien après. Nous avons des PIMS depuis le mois de septembre, plusieurs cas, certains en cours."

Ce syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) est de mieux en mieux identifié. Il a été confondu au début de l'épidémie de COVID à la maladie de Kawasaki qui est assez proche dans sa manifestation. Les PIMS touchent les enfants souvent âgés entre 4 et 11 ans. De jeunes enfants ou des adolescents qui présentent une forte fièvre, des troubles digestifs, des atteintes cardiaques, neurologiques et souvent des troubles cutanés. Des enfants dont l'état général est très altéré.

les 2/3 des enfants PIMS en soins intensifs

Un syndrome inflammatoire qui peut nécessiter une hospitalisation. Sur les 727 cas recensés en France en un an et demi : 88 PIMS sont répertoriés dans la région PACA selon l'ARS. Les 2/3 des enfants en France ont été hospitalisés en soins intensifs et un est décédé.

Des cas qui devraient être moins nombreux au cours des prochaines semaines car l'épidémie est en nette régression depuis un mois avec un taux à 68 cas pour 100 000 habitants ce 10 octobre 2021 pour les Alpes Maritimes.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a largement informé les généralistes et les pédiatres afin de pouvoir rapidement identifier ce nouveau syndrome pour pouvoir mieux le prendre en charge.