Fromages contaminés : Lactalis défend son système de sécurité sanitaire

Près de 2 500 fromages Lactalis sont retirés des rayons depuis mardi. Ce sont des camemberts et des bries de la marque Graindorge produits dans une usine du Calvados, en Normandie. Des traces de listéria ont été trouvés dans ces fromages au lait cru. Une affaire qui rappelle celle de 2017, où des laits infantiles du groupe mayennais étaient contaminés à la salmonelle. Forcément aujourd'hui, c'est le système de sécurité sanitaire des usines du groupe Lactalis qui interroge.

Est-ce que les conditions d'hygiène sont suffisantes ? Est-ce que les contrôles sont suffisants ?" Quentin Guillemain

Du moins c'est ce qu'affirme Quentin Guillemain, le président de l'association pour la santé des enfants qui regroupe les familles de l'affaire Lactalis en 2017. Il remet en cause la fiabilité des contrôles sanitaires : "On découvre le fait que les produits soient contaminés par une bactérie quand nous avons des victimes, il y a des personnes qui les ont consommés, qui sont devenues malades, voire hospitalisées, voire même décédées. Et ça, c'est extrêmement grave. Est-ce que les conditions d'hygiène sont suffisantes ? Est-ce que les contrôles sont suffisants ? Est-ce que les personnels qui y travaillent sont suffisamment formés à cette question de la sécurité sanitaire des aliments qu'ils produisent ?"

Des contrôles insuffisants selon l'association

Pour Quentin Guillemain, après le problème sanitaire de 2017, Lactalis aurait dû renforcer son système de sécurité sanitaire : "On s'aperçoit qu'elle est encore confrontée à ce type de problème. On peut donc s'interroger sur les contrôles qu'elle réalise dans ces entreprises." Il pointe surtout du doigt les "auto-contrôles", des analyses menées en interne par les entreprises. Pourtant, Christophe Piednoël, le porte-parole de Lactalis, assure que leurs contrôles en interne sont eux-mêmes analysés par les autorités sanitaires.

Un système de sécurité sanitaire des plus sûrs au monde

"Les services vétérinaires vérifient que l'on prélève les échantillons correctement, que nos analyses sont faites dans les règles de l'art. On ne fait pas d'artisanat dans ce domaine là, on est extrêmement rigoureux et extrêmement contrôlés", assure Christophe Piednoël. Concernant ce nouveau rappel de fromages, le porte-parole de Lactalis l'explique par la matière première du produit : le lait cru : "Ce sont des produits vivants qui évoluent au fil de leur cycle de fabrication, donc _ils sont encore plus contrôlés que les autres_. Un de nos prestataires a trouvé un très faible taux de listeria dans un seul fromage."

Tous les produits qui venaient de ce camion de lait sont donc depuis retirés de la vente. Aucune intoxication n'a été recensée à cette heure rappelle Lactalis.