La France a un bon système de santé d'après l'OCDE

L'organisation pour la Coopération et le développement économique, l'OCDE, a rendu public ce jeudi son Panorama 2019 de la santé. Ce rapport fait un état des lieux des systèmes de soins dans 36 pays, avec cette année un focus particulier sur les points forts et les points faibles du système français. Et d'après l'OCDE, en France on a plutôt un système de qualité.

Les points forts du système de soins français

Le premier point fort du système de soins français, c'est l'argent consacré à la santé. On est l'un des pays de l'OCDE à mettre le plus de moyens financiers dans la santé : un peu plus de 11% de notre PIB, de la richesse qu'on produit. D'où une espérance de vie élevée de 82 ans et 6 mois. Ce qui est deux ans de plus que la moyenne des autres pays étudiés par l'OCDE.

Autre point fort : notre accès au soin. Presque neuf Français sur dix peuvent consulter un médecin en cas de besoin. On a aussi un reste à charge parmi les plus faibles de l'OCDE Avec seulement 2% directement payés par les malades.

Les faiblesses du modèle français de santé

L'OCDE s'inquiète notamment du sort des régions où existe déjà un déficit de médecins. Car elle estime que la situation peut encore s'aggraver, surtout pour ce qui est des généralistes à cause des futurs départs en retraite dus au vieillissement de ces professionnels. Du coup, elle recommande d'élargir les tâches confiées aux infirmiers, pharmaciens et personnels de santé pour réduire le travail des praticiens.

Le point noir : nos modes de vie avec trop de tabac et d'alcool

En France, on cumule encore bien trop de mauvaises habitudes. On fume trop et on boit trop. Un adulte sur quatre fume tous les jours. Ce qui est le quatrième taux le plus élevé de l'OCDE.

Et pas mieux avec notre consommation d'alcool. On pointe à la troisième place des pays qui boivent le plus. Derrière la Lituanie mais devant l'Allemagne.

Résultat, 75 000 décès par an qui auraient pu être évités.

Et puis, autre mauvaise habitude on prend encore trop d'antibiotiques. Un quart de plus que les 36 autres pays de l'OCDE.