Le tabac "n'est plus à la mode", constate un médecin de la Ligue contre le cancer en Haute-Vienne

Pour le Dr Sofio, responsable prévention à la Ligue contre le cancer de Haute-Vienne, la baisse de consommation de tabac ne doit pas faire oublier les risques d'autres addictions, aux drogues et à l'alcool. C'est sur l'image véhiculée et la capacité à dire non qu'il veut travailler.

Haute-Vienne, France

La consommation du tabac a sensiblement baissé ces dernières années chez les jeunes. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. L'usage quotidien chez les lycéens serait tombé sous la barre des 20% entre 2015 et 2018. Et chez les collégiens de 4e et de 3e, il aurait été divisé par 2 par rapport à 2014 !

"C'est le résultat de plusieurs actions, que ce soit le mois sans tabac, ou la hausse du prix qui devient prohibitif. Le paquet neutre a sans doute moins joué, mais un petit peu", diagnostique le Dr Gérard Sofio, chargé de la prévention à la Ligue contre le cancer en Haute-Vienne. Il répondait à 8h15 sur France Bleu Limousin aux questions de Jérôme Ostermann.

"Il faut se demander comment on fait à 14-15 ans pour dire non

Ce qui amène ce résultat, également, c'est que "le tabac n'est plus à la mode". Mais le Dr Sofio met en garde sur l'usage d'autres produits, qui eux, peuvent être tendance, "comme la chicha, voire le cannabis, ou l'alcoolisation festives". Le rapport, d'ailleurs, souligne qu'il n'y a pas de rejet de l'alcool. "Il faut travailler sur l'image que ça véhicule, au-delà de l'information pure et dure", explique Gérard Sofio, "il faut se demander comment on fait à 14-15 ans pour dire non".

La vapoteuse pour arrêter, pas pour éviter

Il y aussi l'intérêt de certains jeunes pour la cigarette électronique, en première intention. Et là, le médecin, s'il explique préférer cela au tabac, rappelle que c'est un outil destiné à quitter la vraie cigarette. "Il nous semble moins intéressant d'essayer la vapoteuse parce que ça peut conduire au tabac, parce qu'on va prendre le geste et l'habitude".