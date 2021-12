Le Tarn-et-Garonne touché par un épisode de pollution de l'air ce dimanche

Alerte à la pollution de l'air ce week-end en Tarn-et-Garonne. L'institut Atmo Occitanie prévoit sur le département un épisode de pollution aux particules en suspension ce samedi et ce dimanche. L'épisode, plus fort dimanche, est favorisé par les "conditions météorologiques froides et peu dispersives" qui devraient limiter "la dispersion des polluants et favoriser l'accumulation des particules en suspension dans l'air ambiant".

La préfecture du Tarn-et-Garonne recommande aux personnes vulnérables (plus de 65 ans, femmes enceintes, jeunes enfants, asthmatiques...) d'éviter les activités physiques et sportives intenses, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et d'éviter les déplacements sur "les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe".

La préfecture demande aussi de limiter ses déplacements en voiture, de reporter les travaux d'entretien qui nécessitent des solvants, de la peinture, des vernis et d'arrêtez l'utilisation d'appareils de chauffe non-performants comme les foyers ouverts et les poêles d'avant 2002.