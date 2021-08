Le Tarn-et-Garonne veut vacciner les adolescents en vue de la rentrée scolaire

Le coronavirus circule activement dans le département du Tarn-et-Garonne en cette période estivale. Il fait partie des quinze départements ayant un taux d'incidence supérieur à 300 cas pour 100.000 habitants (308,8 cas). Le taux de positivité s'élève à 4.6% et il y a quelques jours, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, deux patients de l'hôpital de Montauban ont du être transférés vers une autre région pour libérer des lits. Les autorités misent gros sur la vaccination et notamment celle des jeunes, à quinze jours de la rentrée scolaire.

Deux journées de vaccination pour les adolescents

Pour inciter les adolescents à se faire vacciner, deux journées leur sont consacrées la semaine prochaine. Le lundi 23 août au grand centre de vaccination de Montauban (salle Eurythmie) et le mardi 24 août au grand centre de vaccination de Castelsarrasin (salle Jean Moulin). Vaccinations sans rendez-vous, de 9h à 19h.

À ce jour, 21% des 12-17 ans sont vaccinés dans le Tarn-et-Garonne, 41% ont reçu au moins une dose. À la rentrée dans les collèges et les lycées, si un enfant est testé positif, les élèves ayant été en contact avec lui pourront continuer de venir en classe seulement s'ils sont vaccinés. Les autres devront s'isoler et suivre leurs cours à distance.

Au 14 août, 315 954 injections ont été réalisées dans le département, plus de la moitié de la population est désormais complètement vaccinée. Pour les publics majeurs, de nouvelles opérations de vaccination sont organisées avec ou sans rendez-vous, le 17 août à Castelsarrasin (9h-19h) et le 19 août à la salle des fêtes de Monclar-de-Quercy (à côté de la base de loisirs, 9h-13h et de 14h à 18h).

Le port du masque étendu

Pour freiner la circulation du Covid-19, la préfete du Tarn-et-Garonne a étendu l'obligation du port du masque aux zones urbaines des communes de Montauban, Castelsarrasin et Moissac et interdit la consommation d'alcool sur la voie publique à l'exception des terrasses extérieures des restaurants. Le port du masque est obligatoire dans les établissements recevant du public et lors des évènements soumis au pass sanitaire et ce, jusqu'au 31 août.

Après une première semaine de pédagogie sur le pass sanitaire, la Préfecture annonce des premiers contrôles cette semaine.