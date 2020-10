Le Tarn expérimente le premier Ephad réservé aux résidents testés positifs au Covid

Le département du Tarn, l’ARS et la maison de retraite de Cordes-sur-Ciel lancent une expérimentation inédite en France. A partir du 12 octobre, 15 résidents testés positifs au Covid 19 pourront être accueillis dans une maison de retraite qui leur sera réservée. Pour cela, quatre aide-soignants et deux infirmiers sont en train d’être recrutés. La maison, c’était un établissement sur le point de fermer à Salles (la maison de repos du Coustil) à quelques kilomètres de Cordes.

L'ARS, le département du Tarn et la maison de retraite de Cordes-sur-Ciel ont travaillé sur ce projet. © Radio France - SM

Positifs mais asymptomatiques

Tous les patients accueillis seront positifs mais asymptomatiques. Au lieu d’être enfermés dans leurs chambres de leurs résidences habituelles, ces patients pourront donc vivre dans cet établissement. Ils pourront se balader, prendre leurs repas avec leurs congénère ou encore recevoir les familles. En fait, le principe est très simple, au lieu d’être enfermés dans une chambre de 20m2, les résidents auront 200m2 pour vivre. Et tout ça est né de la souffrance rencontrée pendant la première vague. "Pendant le covid, on a travaillé comme on a pu avec des visio, en faisant des rencontres à travers une vitre. Mais c'est humainement inacceptable d'enfermer des patients parce qu'ils ont le Covid", dit le docteur Hung Viet Nguyen, médecin coordonnateur de l’Ephad de Cordes.

Des patients venus de tout le Tarn

Les patients pourront venir de tous les Ephad du Tarn. Ils ne seront hébergés dans le lieu que si leur prise en charge sanitaire est simple et s’ils viennent d’établissements où il y a peu ou pas d’autre cas de Covid.

. - .

Cette maison vise évidemment au bien-être des personnes âgées qui ont terriblement souffert de la première vague de la pandémie. Une expérimentation totalement soutenue par l’ARS dans le Tarn car, pour son le directeur départemental, Abderrahim Hammou-Kaddour, au-delà du bien-être des résidents, elle devrait permettre aussi de tenter d’empêcher la saturation des hôpitaux.