Infographie: le taux d'incidence du coronavirus a baissé de 26% en une semaine dans la Somme

A l'heure actuelle, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées par le coronavirus, est de 350 cas pour 100.000 habitants. Il était de 478 une semaine plus tôt. Il a donc baissé de 26% en une semaine. Est ce qu'on peut dire que le confinement a un effet positif dans le département de la Somme?

"J'espère. Le taux d'incidence est un indicateur parmi d'autres qui nous servent à suivre l'épidémie. Donc, il a baissé, c'est vrai. Il y a une semaine, juste avant, on a eu un jour férié. Donc ça a fait beaucoup bouger les chiffres, donc on les interprète avec beaucoup de prudence. Mais en effet, il a l'air de baisser, donc c'est une bonne chose. Mais ça ne règle pas le problème de la tension à l'hôpital", précise le professeur Maxime Gignon.

"Elle reste extrêmement élevée depuis maintenant trois semaines. Ça n'a pas du tout bougé. C'est normal. C'est tout à fait compréhensible. Il faut un délai entre les mesures de restriction comme ça a été mis en place il y a trois semaines et la baisse des taux d'entrée à l'hôpital. Hier au CHU, il nous restait une seule place de réanimation sur les 85 que l'on a déployées et on avait encore sept nouvelles entrées sur les 24 dernières heures. Donc on voit qu'il y a encore une tension et de nombreux patients qui arrivent à l'hôpital encore actuellement. Donc, on espère que l'incidence qui baisse, qui tend à baisser actuellement, va dans quelques jours se traduire par un relâchement sur l'hôpital."