Le taux d'incidence du virus repart à la hausse en Normandie, premières vaccinations dans l'Orne

La campagne de vaccination en Normandie se précise. Après les premières injections au CHU de Rouen lundi, les autres principaux centres hospitaliers lui emboîtent le pas, avec les premières vaccinations de personnels soignants mardi à Alençon. Et ce alors que le taux d'incidence régional augmente.

Ce taux est repassé au dessus de la barre des 100 cas positifs pour 100 000 habitants, pour atteindre 117, selon le point de situation publié ce mardi soir par l'Agence régionale de santé. L'Orne reste le département normand le plus touché, avec un taux d'incidence de 188 contre 114 dans le Calvados. L'augmentation du nombre d'hospitalisations se poursuit également, avec 1127 patients actuellement en Normandie contre 1062 le 30 décembre. Mais le nombre de patients en réanimation lui reste stable à 93.

Premières vaccinations à Alençon

Le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers est le premier établissement de l'ex Basse Normandie où des doses du vaccin ont pu être injectées ce mardi. Rien pour l'heure du côté du CHU de Caen selon l'ARS qui coordonne la campagne de vaccination. Mais l'établissement caennais est en train de recevoir ses doses et devrait démarrer dans les prochains jours. Sont d'abord vaccinés les professionnels de santé volontaires âgés de plus de 50 ans ou risquant de développer une forme grave de la maladie.

Vaccination dans des EHPAD pilotes

A partir de cette fin de semaine, la vaccination va également s'étendre à une quinzaine d'EHPAD pilotes sur l'ensemble de la région. Trois dans le Calvados, à Fleury sur Orne (EHPAD Le Florilège), Bretteville-sur-Laize (EHPAD Les Chanterelles) et l'USLD CH Côte Fleurie - Site d'Equemauville-Honfleur. Et trois dans l'Orne, à Bretoncelles (EHPAD Les Grands Pres), Briouze (EHPAD Rés. du Houlme) et l'USLD CH de l'Aigle.

65 clusters en Normandie

L'Agence régionale de santé recense actuellement 65 clusters en Normandie : 12 dans le Calvados, dont neuf en EHPAD, deux dans des établissements de santé et un en milieu professionnel. Et 13 dans l'Orne, uniquement dans des EHPAD. Depuis le début de l'épidémie, 2187 personnes sont décédées du coronavirus Covid-19 en Normandie, dont 1505 depuis le 1er septembre.