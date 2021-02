Le taux d'incidence en baisse mais une circulation du virus toujours importante en Normandie

Après un mois d'augmentation, le taux d'incidence régional est en baisse, mais reste à un niveau très élevé au-dessus du seuil d’alerte selon le point de situation de l'Agence régionale de santé publié ce mardi soir. Ce taux est de 171,3 soit une diminution de + 18 points en une semaine. Les départements de la Manche et de la Seine-Maritime conservent les taux les plus élevés. Dans le même temps, le nombre de clusters en cours demeure élevé avec 151 situations investiguées.

1385 personnes hospitalisées dont 118 en réanimation

L'activité hospitalière elle est en augmentation. 1385 personnes sont actuellement hospitalisées pour COVID-19 dont 118 en réanimation, contre 1349 hospitalisations et 115 réanimations le 28 janvier dernier.

Des opérations de dépistage à destination de la population ont déjà été déployées sur les secteurs de Dieppe (76), Vire (dont Vassy-Valdalieres) (14), Falaise (14), Avranches (50), Granville (50) et Saint-Lô (50). Sur ces six opérations, 2808 personnes ont été testées dont 118 positives. Toutes ont pu être isolées. De nouveaux dispositifs sont mis en place cette semaine au Havre et dans la Manche, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, Avranches, Saint-Lô et Granville.

Près de 100 000 personnes vaccinées au 1er février dans la région

La Vaccination avance. Depuis le 4 janvier, la campagne mise en place dans la région a permis l’injection de 105 710 doses auprès des publics prioritaires, dont 99 769 primo-injections et 5 941 deuxièmes injections. Dans les EHPAD, les dernières vaccinations pour les premières doses ont été réalisées la semaine dernière dans la Manche. L'injection de la seconde dose a débuté ce week-end dans les EHPAD relevant des cinq établissements pivots de la région, dans les EHPAD identifiés comme pilotes (liste disponible ici) et d’ici la fin de cette semaine dans les EHPAD du Calvados et de l’Eure, avant de se poursuivre dans les autres départements.

La prise de RDV pour la vaccination de nouveau possible à partir du 14 février

L'Agence régionale de santé précise que dans ce contexte de très forte demande, il n’y a pas de demande de report en Normandie : les rendez-vous déjà pris de première et de deuxième injection sont et seront assurés. "Aujourd’hui et compte tenu du nombre très important de demandes de créneaux enregistrées, en cas d’absence de rendez-vous disponible, les personnes éligibles sont invitées à patienter jusqu’à l’ouverture de nouveaux créneaux. C’est au fur et à mesure de l’approvisionnement en vaccin que de nouvelles plages de rendez-vous seront ouvertes pour les semaines au-delà du 14 février".