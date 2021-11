Le taux d'incidence proche des 500 cas dans les Hautes-Pyrénées

Les Hautes-Pyrénées affichent depuis mardi soir un taux d'incidence de 499 nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants sur sept jours. La situation continue de se dégrader. Ce taux d'incidence a plus que doublé en une semaine, avec un taux de positivité à 7% qui a été multiplié par dix en un mois selon l'ARS Occitanie. "Il y a une dégradation depuis plusieurs semaines et une accélération cette dernière semaine" explique Manon Mordelet, la directrice par Intérim de l'ARS dans les Hautes-Pyrénées. Pour autant la situation est moins tendue du point de vue du Covid à l'hôpital que lors de la 3e vague. Il y a pour l'heure une cinquantaine de patients Covid hospitalisés dont six en réanimation.

Pas d'explication précise à cette envolée.

Il y a sans doute plusieurs facteurs à cette envolée des cas de Covid dans les Hautes-Pyrénées. On pourrait mettre en avant que le 65 a été plutôt épargné par la 4e vague. _"_La population a peut-être relâché parce qu'elle a été moins marquée par la dernière vague mais ça ne sert a rien de culpabiliser les gens", insiste Manon Mordelet. Elle assure qu'un retour rapide à des comportements vertueux : dépistage, gestes barrières, port du masque et vaccination, peut en moins de deux semaines faire redescendre la courbe des contaminations.