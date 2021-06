Covid-19 : le taux d'incidence repasse sous le seuil d'alerte en Moselle

La Moselle repasse sous le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants, avec un taux d'incidence de 47, très précisément. On n'avait plus vu un taux aussi bas depuis début octobre.

Une bonne nouvelle ce mardi pour les chiffres du Covid : la Moselle repasse enfin sous le seuil d’alerte de 50 cas pour 100.000 habitants, avec un taux d’incidence de 47, très précisément. Même s'il faut rester très prudent, c'est de bon augure, à la veille de la prochaine étape du déconfinement.

Des chiffres au plus bas depuis huit mois

Cela faisait très longtemps qu'on avait pas eu des chiffres aussi bas : pour retrouver un tel taux d'incidence, il faut remonter à début octobre. Mais la dynamique n’était pas du tout la même : on était au début de la deuxième vague, la courbe grimpait de manière vertigineuse. Et surtout, on testait deux fois moins. L'autre indicateur intéressant, c'est d'ailleurs le taux de positivité, actuellement à 1,38%.

Taux d'incidence en Moselle depuis juin 2020 - Covid Tracker

Troisième bonne nouvelle : le nombre de contaminations chez les personnes âgées, qui est encore plus faible (un taux d'incidence de 15 cas pour 100.000 habitants pour les Mosellans de plus de 65 ans), sans aucun doute parce que c’est une population qui est plus vaccinée. Cela s’accompagne de chiffres hospitaliers plutôt bons, une trentaine de personnes en réanimation contre plus d’une centaine il y a un mois.

La situation globale s'améliore en France, mais il faut rester prudent

Dans le Grand Est, à part la Moselle, seul le département de l’Aube est passé en dessous de ce seuil d’alerte, avec 38 cas pour 100.000 habitants. Mais petit à petit, la carte de France se colore de vert - environ un quart des départements sont en dessous de 50 cas pour 100.000 habitants, et la tendance globale est aussi à la baisse.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas rester prudent : les variants inquiètent, et notamment le variant indien, détecté dans les Landes, même si la situation semble sous contrôle. Il faut donc, pour l'instant, poursuivre les gestes barrière, et surtout la campagne de vaccination.