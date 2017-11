Le Téléthon 2017 avec France Bleu

Partenaire historique du Téléthon, France Bleu se mobilise cette année encore autour de l’opération de sensibilisation et d’appels aux dons pour combattre les maladies génétiques.

Zazie, la marraine de l'édition 2017 du Téléthon, vous donne rendez-vous les 8 et 9 décembre prochains pour la 31ème édition du Téléthon.

Le Téléthon se déroulera cette année les 8 et 9 décembre. 200 000 bénévoles sur le terrain, près de 50 000 associations et 5 millions de participants en France et à l'étranger, un marathon télévisé unique de 30 heures sur les chaînes de France Télévisions, le Téléthon est plus que jamais l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle.

Zazie, marraine de la 30ème édition du Téléthon

Après avoir participé à de nombreuses reprises aux émissions du Téléthon, Zazie a accepté d'être cette année la marraine de l'événement. Elle prend ce nouveau rôle très à coeur.

Le bonheur ne vaut que s’il est partagé, et partager c’est être solidaire

Zazie se voit "comme une sorte d’ambassadrice, un relais entre les bénévoles, les chercheurs, les familles, et le public du Téléthon".

Vos dons au 3637 ou sur telethon.fr

Rendez-vous donc les 8 et 9 décembres prochains. Par téléphone tout d'abord, au 3637 ou sur internet, via le site telethon.fr. Les équipes de France Bleu seront elles aussi au rendez-vous, sur le terrain avec les bénévoles mobilisés pour les défis, à l'antenne pour faire vivre l'événement, donner la parole à tous les acteurs de l'événement et partager tous les rendez-vous du Téléthon.

