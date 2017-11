Le téléthon 2017 se précise en Côte-d'Or

Le téléthon 2017 approche à grands pas. Il se tiendra cette année le weekend des 8 et 9 décembre avec près de 150 rendez-vous proposés à travers le département de la Côte-d'Or pour recueillir des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques, dont un à la piscine olympique de Dijon.

C'est un moment important chaque année à l'entrée de l'hiver. Toute la Bourgogne s'apprête à vivre un weekend complet au service de la recherche contre la mucoviscidose et les maladies génétiques avec le téléthon. L'édition 2017 se déroule les 8 et 9 décembre avec comme marraine cette année, la chanteuse Zazie. En Côte-d'Or, avant même ce weekend dédié à la solidarité, il y a déjà eu des manifestations organisées au profit du téléthon. Mais ce n'est qu'un début car selon le coordinateur départemental, Christian Chaudouet, même si les contrats d'engagement ne sont pas encore tous signées, ce sont environ 150 rendez vous qui seront proposés en Côte-d'Or. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver la liste complète sur la page Facebook du téléthon.

Tous engagés pour le téléthon - Facebook téléthon21

Un village téléthon dans l'Auxois

Cette année, c'est le village de Pouillenay dans l'Auxois qui a été choisi comme village téléthon 2017. Il a été choisi parce que "c'est un village extrêmement dynamique pour le téléthon grâce à sa coordinatrice locale Aurore Mercey," explique le coordinateur départemental, "En plus, c'est leur dixième anniversaire, donc on a pensé que ce serait super de lancer le téléthon depuis le village de Pouillenay. C'est ce qu'on fait d'ailleurs!" . Chacun peut venir participer à ce lancement à 18H le 8 décembre.

Un record à battre à la piscine olympique de Dijon

Autre rendez vous, parmi la multitude d'animations prévues pour le téléthon, dès le vendredi 7 décembre, le plongeur Tom Grundmann va tenter de battre son record d’autonomie complète sous l’eau à la piscine omypique de Dijon. L'année dernière, il avait atteint les trente heures sous l'eau à la piscine de Morzine, en Haute-Savoie. Il y aura aussi des baptêmes de plongées pour chacun et pour les personnes handicapées, ou encore une démonstration de natation synchronisée, le tout sous le parrainage du chanteur dijonnais Yves Jamait.

Comment être sûr que tous ceux qui se revendiquent comme organisateurs de manifestation en faveur du téléthon, le sont bien ?

"A chaque fois qu"une manifestation téléthon a lieu, on met en place un contrat d'engagement téléthon. L'idée, c'est d'assurer la transparence et la rigueur qui doit être de mise dans toutes ces relations. moi le premier, je veux m'assurer que l'argent qui est récolté va bien pour l'AFM Téléthon et pour les malades bien entendu. C'est vraiment une règle de base que l'on fixe à chaque fois" précise Christian Chaudouet.

En côte-d'Or, cet argent permet d'accompagner quotidiennement deux cents familles.