"Le Téléthon a sauvé mon fils" témoigne une maman d'Aubenas

Après deux années perturbées par le Covid, le Téléthon retrouve un fonctionnement normal avec de nombreux évènements organisés en Drôme et en Ardèche . Et cette grande collecte d'argent pour les maladies rares sauve des vies. C'est ce que Svetlana Vermonet, une Albenassienne, maman d'un petit garçon de 3 ans atteint d'une amyotrophie spinale, est venu rappeler ce vendredi matin dans nos studios.

Peut-on dire que le Téléthon a sauvé votre fils Elwen ?

Svetlana Vermonet : On peut le dire. C'est même la pure vérité puisque sans le Téléthon, des chercheurs se seraient pas mis en route pour trouver un remède à ce qu'a Elwen. La maladie s'appelle amyotrophie spinale. Il y en a quatre formes et Elwen a la plus grave, celle des nourrissons. C'est celle qui cause 98% des décès puisque les nourrissons n'ont pas la force suffisante pour vivre, respirer, digérer. Quand on a le diagnostic, on sait ce qu'il en est. Et en même temps, c'est un diagnostic qui dit mort. Et à ce moment-là, on entent "mais il existe quelquechose maintenant !". Ça s'appelle la thérapie génique. Dit comme ça, ce n'est pas glamour mais ça sauve des vies. En l'occurrence, c'est une injection qui se fait par voie veineuse et qui permet aux nourrissons qui l'obtiennent de pouvoir soit stabiliser la maladie, soit, au mieux, certains arrivent à avoir une vie normale.

Et votre fils a-t-il une vie normale grâce à ce traitement ?

Svetlana Vermonet : Elwen est en pleine santé, il va à l'école, il a sa vie de petit garçon de trois ans. Hormis ça, lui, il a encore des effets de sa maladie et qui seront là pour toute sa vie. A savoir des difficultés respiratoires, des difficultés pour bouger, des difficultés pour digérer. Mais on sait, grâce à la thérapie génique, qu'on peut voir devant nous et qu'on a la vie, l'espoir, la joie. Là où d'autres parents en fait accompagnaient la mort. Donc ça change tout !

Moment fort quand vous rencontrez les chercheurs et qu'ils rencontrent votre fils, racontez-nous...

Svetlana Vermonet : Ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire ! C'est une espèce de bulle temporelle. Les chercheurs du Téléthon ont un laboratoire qui s'appelle le Généthon qui, il y a 2 ans, fête ses 30 ans. Une rencontre se fait entre les gens qui ont cherché et les enfants qui ont reçu. Et c'est extraordinaire parce que nous, parents, on peut dire merci et mettre des visages sur ces gens qui se sont mobilisés et qui ont trouvé. Et eux, chercheurs, peuvent mettre des visages sur ces enfants qui sont là grâce à leur travail. C'est juste indescriptible avec des mots.

Et c'est pour ça que vous êtes bénévole pour le Téléthon aujourd'hui ?

Svetlana Vermonet : C'est ma première année parce que jusqu'à présent, il y avait le traitement à mettre en place, il y a un suivi très protocolaire et je n'avais pas de disponibilité. Mais là, je me dis que c'est à moi de continuer cette chaîne de solidarité comme l'on fait les parents d'autres enfants avant, et ce depuis plus de 30 ans. C'est se relier à un projet qui est plus grand que ce qu'on vit au quotidien et qui fait que ça donne du sens. Dans les périodes les plus sombres, c'est là où il faut mettre de la lumière. Il faut apporter de l'espoir, de la joie, de l'entraide.

Vous ne craignez pas une baisse des dons cette année ?

Svetlana Vermonet : Oh, pas du tout. Moi, je suis hyper heureuse et confiante parce que je ressens une mobilisation, une envie de se retrouver après ces deux années liées au confinement, à des restrictions. Et là enfin, on peut se retrouver et c'est quand même autre chose. C'est festif !