"Le téléthon c'est tout notre espoir", une Mayennaise et ses deux enfants atteints de la maladie de Charcot

Ce vendredi 3 et ce samedi 4 a lieu la 35ème édition du Téléthon. Pour faire un don, il suffit d'appeler le 36 37, pour soutenir la recherche contre les maladies rares. L'argent récolté permet, entre autres, de chercher un traitement contre la maladie de Charcot, une maladie dégénérative qui atteint les nerfs périphériques des membres des malades. À ce jour, elle est incurable, mais "le téléthon, c'est tout notre espoir", pour Elizabeth Lepécunier, de Juvigné. Elle est atteinte de la maladie, tout comme ses deux enfants.

Malheureusement, chez mes enfants, la maladie évolue plus vite

"En gros, quand je cours trop, j'ai mal aux pieds. Quand j'écris trop, j'ai mal aux mains, explique Raphaël, son fils de 9 ans. Moi, j'aimerais guérir pour pouvoir jouer au foot et faire du moto-cross". Aujourd'hui, il doit adapter sa vie quotidienne, à l'école et à la maison, pour éviter de se fatiguer. Tout comme sa maman, Elizabeth. "Moi, pendant longtemps, je n'ai pas eu trop de douleurs. Malheureusement, chez mes enfants, la maladie évolue plus vite, témoigne-t-elle. Ma fille Adèle, qui a 5 ans, va bientôt avoir besoin d'un fauteuil roulant pour ses déplacements quotidiens."

"Plus il y aura de dons, plus notre vie sera douce"

Mais cette famille ne perd pas espoir. L'AFM-Téléthon va les aider à financer le fauteuil, pour éviter que ne se pose un problème financier pour la famille "Plus il y aura de dons, plus notre vie sera douce, explique Elizabeth. Et on a toujours l'espoir de trouver des traitements qui pourraient ralentir encore plus la maladie. Moi en tant que maman j’ai espoir que mes enfants peut-être ne transmettent pas non plus cette maladie, puisque moi je l’ai transmise." Toute la famille sera, ce samedi, sur le plateau de France 3 pour témoigner de leur vie quotidienne avec la maladie.