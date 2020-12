Téléthon 2020 : l'annulation des animations en Touraine pourrait voir nettement diminuer le montant des dons

Le Téléthon 2020 commence ce vendredi à 19h. Un Téléthon particulier cette année car "confiné" en raison de la crise sanitaire. Aucune animation ne peut se tenir sur le terrain et les animations organisées par les bénévoles dans les communes d'Indre-et-Loire représentent plus du tiers des dons collectés, plus de 276 000 euros l'an passé sur un total de plus de 740 000 euros.

Montlouis-sur-Loire village du Téléthon 37

A Montlouis-sur-Loire c'est un peu le système D cette année pour remplacer les animations. Il y a eu par exemple la vente à emporter de 530 repas avec à chaque fois trois euros reversés au Téléthon. Au final, la collecte de dons ne sera pas ridicule selon Isabelle Jaunault, elle est la coordinatrice du Téléthon à Montlouis : "Nous allons tout de même récolter plus de la moitié de la somme de l'an dernier, c'est à dire environ 12 000 euros sur les 20 000 de 2019 donc nous sommes satisfaits d'apporter notre contribution. Malheureusement il y a beaucoup de petites communes qui n'ont rien pu faire cette année, celles par exemple qui ne faisaient qu'une seule et unique manifestation, _il y aura donc une très grosse perte sur le terrain_" explique Isabelle Jaunault

La mobilisation est donc peut-être plus essentielle que les années passées pour la recherche sur les maladies rares. Le numéro à appeler n'a pas changé pour faire un don, le 36 37, numéro qui sera prolongé jusqu'au 19 décembre.