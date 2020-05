Le témoignage d'une infirmière en première ligne: une petite éclaircie mais on a peur d'une deuxième vague

Après deux mois de tempête, le calme est enfin revenu. Justine, 34 ans, infirmière en soins continus à l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges vient de se lever en milieu d'après-midi, tout sourire sous un soleil radieux. Elle était de service toute la nuit à l'hôpital, une trentaine de kilomètres plus loin. Elle dit qu'elle se sent mieux qu'il y a quelques semaines, moins angoissée. Ses deux filles de 3 et 8 ans gambadent autour de la maison familiale de Ranrupt, dans la vallée de la Bruche, son compagnon empile du bois dans la grange. Pendant deux mois, en rentrant de son service, elle ne voulait plus les approcher et mettait un masque à la maison, de peur de ramener le covid de l'hôpital, "il y avait une sorte de psychose". Un virus qui a finalement épargné Justine.

ça a été infernal, on s'est retrouvés démunis

Justine repense à ces choix terribles qu'il a fallu faire au plus fort de l'épidémie, dans un hôpital où les trois quarts des services ont été affectés au covid: "si le patient avait plus de 70 ans, il ne fallait pas intuber parce qu'on ne pouvait pas le prendre en charge par la suite". Elle reste aussi très marquée par des images qui continuent de la hanter, comme ce camion frigorifique stationné à côté de la morgue de l'hôpital, pour aller déposer les corps aux pompes funèbres et leur éviter de faire des allers-retours.

la prime c'est juste pour nous dire qu'on a bien bossé et que maintenant on peut se taire

Comme tous les soignants en première ligne face au covid, Justine devrait toucher la fameuse prime de 1500 euros, qui la laisse un peu amère: "je pense que c'est juste pour nous dire c'est bien t'as bien bossé, c'est cool, maintenant tu peux te taire et puis après, ça va revenir comme avant". A l'hôpital de Saint-Dié, les pathologies hors-covid ont repris le dessus, les problèmes cardiaques, les cancers, mais aussi des pathologies liés à l'inactivité pendant le confinement: thromboses veineuses profondes, embolies pulmonaires, presque la routine comparé au covid qui reste "toujours en tête, on se méfie, on a peur d'une deuxième vague".