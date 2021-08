Le témoignage des deux sapeurs-pompiers deux-sévriens en mission covid en Guadeloupe

Depuis le 10 août, deux sapeurs-pompiers volontaires des Deux-Sèvres sont en mission en Guadeloupe. Les lieutenants Frédéric Geffard et Christophe Piat apportent leur expertise et leurs conseils pour sécuriser la logistique des pompiers en matériel médical sur l'île.

Les pompiers sont complètement intégrés dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid 19. Ils ont des centres de tests et de vaccination. Depuis le début de l'été, les Antilles pour particulièrement touchées par une quatrième vague du virus. Deux sapeurs-pompiers volontaires des Deux-Sèvres sont partis le 10 août dernier à Basse-Terre en Guadeloupe pour aider leurs collègues sur place. Ils doivent rentrer le 25 août.

" La mission, c'est d'accompagner le cabinet de la préfecture pour leur permettre de partager l'expérience que nous on a pu avoir au sein du SDIS 79. Le SDIS 79 a été pro-actif quand la première vague est arrivée, notamment sur la logistique des masques et des EPI, la logistique des vaccins. On a pu déjà, la première journée d'activité au sein de la préfecture, commencer à partager cette expérience", explique le lieutenant Christophe Piat. C'est donc une mission de conseil sur la logistique, ils n'ont pas de contact avec des malades. Il n'empêche que c'est un départ logique pour lui. Il précise : " C'est _une joie de servir_", et "quand on est sapeur-pompier volontaire, la culture de la solidarité nationale est forte."